Marc Degryse weet nu al of transfer Thorgan Hazard Anderlecht wat zal opleveren

De topper tussen Anderlecht en Club Brugge eindigde onbeslist. Thorgan Hazard kreeg alvast zijn eerste basisplaats.

Analist Marc Degryse vindt een gelijkspel de juiste weergave van de verhoudingen in de topper tussen Anderlecht en Club Brugge. “De intensiteit was best oké, maar het voetbal in het algemeen had niet het niveau dat je mag verwachten”, vertelt Degryse aan Het Laatste Nieuws.

Zeker bij Anderlecht was dat te verwachten. Enkele nieuwe spelers hebben nog tijd nodig om helemaal mee te geraken. Dat is ook het geval met Thorgan Hazard.

“Thorgan Hazard was op papier buitenspeler op rechts, maar ik heb hem niet veel op rechts gezien - hij zwierf veel rond. In de eerste helft was hij wel nuttig in die rol. Het openingsdoelpunt viel toen hij op links de bal kwam opvragen en zo de aanval opzette, en zo een mannetje meer creëerde tegenover Sabbe. Daaruit viel uiteindelijk het doelpunt van Dolberg.”

Daarna werd het veel moeilijker voor Hazard. “Ik zag dat het voor Thorgan nog zoeken is naar zijn positie en zijn medemaats. De automatismen ontbreken nog, en zijn individuele vorm kan nog niet top zijn.”

Zo miste hij een unieke kans om de voorsprong te verdubbelen. “Thorgan had de definitieve doodsteek kunnen geven, maar in plaats van de 2-0 is het vijf minuten later 1-1. Drie weken en matchen verder schiet Thorgan die kans negen van de tien keer binnen het kader, en zes of zeven keer is het raak. Dus dat is een kwestie van tijd.”