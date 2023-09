Schmeichel en Hazard: Hun eerste basisplek bij RSCA geanalyseerd

RSC Anderlecht pakte een punt tegen Club Brugge. Riemer deed dat met Schmeichel en Hazard aan de aftrap.

Brian Riemer dropte Kasper Schmeichel en Thorgan Hazard tegen Club Brugge in het basiselftal van RSC Anderlecht. Een beetje verwacht en eigenlijk toch ook weer niet. Analist René Vandereycken geeft alvast zijn mening erover.

“Riemer heeft me verrast door Schmeichel meteen in doel te zetten”, zegt Vandereycken aan Het Nieuwsblad. “Ik had wel verwacht dat hij hem op termijn eerste keeper zou maken, maar niet al in deze moeilijke match. Dupé had het ook al goed gedaan.”

Veel was er op de prestatie van de Deense doelman niet aan te merken. “Schmeichel beoordelen is wel lastig, want veel werk heeft hij niet gehad. Wat me wel opviel, was dat hij het op het einde rustig aan deed bij een uittrap. Zijn lichaamstaal zei dat hij - en bij uitbreiding heel de ploeg - vrede had met het punt.”

Ook de basisplek van Thorgan Hazard was eigenlijk geen zet die al nodig was. “Ook Hazard stond voor het eerst in de basis, maar dat leek me nog wat vroeg. Hij zal nog wel een surplus aan kwaliteit brengen, maar het was eraan te zien dat het heel lang geleden was dat hij meer dan een uur had gespeeld.”