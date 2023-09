Financieel risico of niet: nieuw contract van Brian Riemer ontleed

Brian Riemer kreeg afgelopen week een nieuw contract bij Anderlecht. Toch wordt hij geen grootverdiener in de Jupiler Pro League.

Het eerste contract dat Brian Riemer bij RSC Anderlecht tekende was geen vetpot, maar ook zijn nieuwe, verbeterde overeenkomst die hem tot 2026 aan de club verbindt is dat helemaal niet.

Volgens Het Laatste Nieuws zijn er wel de nodige bonussen voorzien, maar blijft Riemer een pak minder verdienen dan Deila, Van Bommel, Vanhaezebrouck, Vrancken en Brys.

Anderlecht blijft dus de tering naar de nering zetten en zorgt ervoor dat er geen grote financiële risico’s zijn bij een mogelijk vroegtijdig ontslag van de trainer.

De Deen zal dus geen miljoenen opstrijken mocht hij op een bepaald moment ontslagen worden bij Anderlecht, waardoor de gevolgen voor de club beperkt zijn.

Het is nu uitkijken naar de contractverlenging van CEO of Sports Jesper Fredberg. Hij tekende net als Riemer bij zijn komst in het Lotto Park een contract tot juni 2024.

Ook met hem lopen de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst al eventjes, maar een akkoord is er in tegenstelling tot zijn landgenoot nog niet gevonden.