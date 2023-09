📷 Twee supportersbussen van Club Brugge aangepakt door Anderlechtfans

RSC Anderlecht en Club Brugge speelden zondag in de vooravond 1-1 gelijk in de Jupiler Pro League. Na de wedstrijd ging het er echter driest aan toe.

Twee supportersbussen van Club Brugge werden belaagd door supporters van RSC Anderlecht. Er sneuvelden uiteindelijk enkele ramen.

Toen de bussen van Club Brugge Brussel wilden verlaten werden die bekogeld door een deel van de harde kern van paarswit, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Daarbij werden onder andere bakstenen gebruikt. Bij een eerste bus sneuvelden twee ramen, bij een andere ging het om één raam.

De politie begeleidde de situatie en zorgde dat de supporters van Club Brugge alsnog veilig thuis konden geraken.

Op sociale media spreken fans van Club Brugge van drie bussen met schade. Een supporter zou ook een vuurpijl op het hoofd gekregen hebben, maar dat is niet bevestigd.

Gaat dit ook in de media komen? Of wordt het “grote Anderlecht” weer in bescherming genomen??? #ANDCLU pic.twitter.com/R30NmYV2H8