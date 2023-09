Deschacht legt uit hoe je Skov Olsen moet stoppen: "Dat zou ik doen"

Andreas Skov Olsen is een beetje een raadsel. Soms - zoals tegen Anderlecht - is hij volledig onzichtbaar tot hij één goeie actie maakt en scoort. Er lijkt niets aan te doen, maar Olivier Deschacht meent van wel.

Deschacht zag de Deen zondag live aan het werk en is ook onder de indruk. "Andreas Skov Olsen is een van de besten van de competitie”, bevestigt hij in Het Nieuwsblad.

Skov Olsen staat intussen bekend om één bepaalde actie. “Hij heeft niet alleen zijn versnelling en zijn dribbels, maar ook nog eens die luciditeit in zijn afwerking. Het is ongelofelijk hoe hij elke keer weer die bal in dat zijnetje weet te leggen. Skov is heel goed.”

Maar toch is het volgens hem niet onmogelijk om hem af te stoppen. "Als je één tegen één staat, is het aangewezen om hem met je lichaamshouding naar de buitenkant te duwen. Dan kan hij tenminste niet naar zijn linker gaan en schieten. Maar Skov is natuurlijk zo goed dat hij je altijd wel eens kan passeren."

Daarom moet er hulp komen. Mogelijk van de flankaanvaller, maar Deschacht heeft nog een andere oplossing. "Mocht ik tegen Skov staan, dan zou ik willen dat de verdedigende middenvelder komt helpen."