Dat zullen ze in Brugge graag horen: Scout plakt nieuw bedrag op Antonio Nusa

Niemand die eraan twijfelt dat Club Brugge fors zal verdienen aan Antonio Nusa. De youngster van blauwzwart is op weg een absolute toptransfer te worden.

Antonio Nusa liet bij Club Brugge en de nationale ploeg van Noorwegen al mooie dingen zijn. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op 4 miljoen euro geschat, maar Club Brugge mikt met hem op een absoluut recordbedrag.

Ook scout Jacek Kulig is die mening toegedaan. Aan GiveMeSport vertelt hij dat Nusa hem doet denken aan Kylian Mbappé. “Ze hebben vergelijkbare kwaliteiten. Hij is snel, heeft een goede balcontrole en kan uitstekend dribbelen. Ik denk dat Nusa qua kwaliteit het dichtst bij Mbappé komt”, klinkt het.

Ook over de prijs van Nusa laat Kulig zonder blikken of blozen uit. “Als De Ketelaere 37 miljoen euro kost, zou Nusa naar mijn mening meer dan 50 miljoen euro moeten kosten. Het was een knap staaltje scouting van Brugge.”

“Hij tekende van Stabaek uit de tweede Noorse divisie. Ik scoutte hem al bij Stabaek, maar toen tekende Brugge hem. Hij zou veel geld moeten kosten. Wat mij betreft zou hij de duurste speler uit de Belgische Jupiler Pro League moeten zijn.”