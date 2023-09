Riemer heeft slecht nieuws en laat zich ook uit over probleem voor "twee beste ploegen van het land"

Brian Riemer hinkte op twee benen na het gelijkspel tegen Club Brugge: blij met de eerste helft, veel minder met de tweede. De coach van paars-wit heeft elke week wel wat andere problemen.

Zo zijn er de blessures van Thomas Delaney en Kasper Dolberg. "Thomas heeft mogelijk een breuk in zijn arm na een slechte val", aldus Riemer. "Hij kon niet verder, maar we moeten het morgen verder bekijken. Bij Kasper lijkt het een spierverrekking te zijn."

Daar komt nog eens bij dat de staat van het veld niet echt bijdraagt aan het spel. Zeker niet als er donderdag een andere ploeg op speelt. "Kijk, ik wil focussen op wat ik kan veranderen. Die ziekte die in het veld zit, is zeker frustrerend."

In de eerste helft zag je dat het begint te klikken, je zag de structuur

"Het maakt het voor ons moeilijk om ons spel te spelen, zeker vandaag nu de twee beste teams van het land erop moesten spelen. Maar ze werken er dag en nacht aan. Zo'n ziekte ben je echter niet kwijt in één dag. Maar ja, het is een belangrijke factor voor ons."

Over het spel kon hij kort zijn. "Ik was gelukkig met de eerste helft, we lieten ons potentieel zien en je zag dat het begint te klikken. De structuur was er. Maar in de tweede helft konden we dat weer niet volhouden. We zoeken nog naar de juiste connecties."

Al zagen we weinig gelukkige gezichten bij het bestuur. Noch bij Jesper Fredberg, noch bij Wouter Vandenhaute...