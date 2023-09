Brian Riemer krijgt er stevig van langs: "Dat vind ik niet ernstig meer"

RSC Anderlecht speelde 1-1 gelijk tegen Club Brugge. Brian Riemer zag achteraf weer dat het heel er goed was.

Na zijn harde woorden in het flashinterview na de match tegen KV Kortrijk van de week ervoor ging het nu weer in de richting van de traditionele ‘amazing’-interviews. “Een van de beste helften sinds hij er was”, zei de trainer van RSC Anderlecht over de eerste helft. 45 minuten dominant voetbal had Riemer gezien.

“Dat vind ik niet ernstig meer”, zegt Peter Vandenbempt weten op Sporza. “Het is ook nefast voor zijn geloofwaardigheid. Net als de beelden van zijn baas Jesper Fredberg, die vanuit de tribunes de hele tijd zit te communiceren.”

Het was echt geen topper met voetbal van de hoogste plank. “Ondanks veel potentieel op het veld kregen we een slechte wedstrijd te zien. We zagen nauwelijks kansen, weinig kwaliteit aan de bal of enige vorm van opwinding in de twee rechthoeken.”

Vandenbempt zag niet veel soeps. “Het is waar dat Anderlecht vol energie begon, maar daar puurde het geen enkele kans uit. Zelfs geen afstandsschot of een aanval waar een echt idee achter zit. Het uitvallen van Dolberg en Delaney in enkele minuten was een serieuze aderlating voor Anderlecht. Daar heeft Riemer gelijk.”