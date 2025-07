Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne krijgen nieuws over verhuis: Napoli neemt hartverscheurende beslissing

Napoli zal het mythische Stadio Diego Armando Maradona vaarwel zeggen. De club bevestigde via officiële kanalen dat het stadion niet voldoet aan de UEFA-eisen voor EURO 2032, dat in Italië en Turkije georganiseerd wordt. Er komt een volledig nieuw stadion in een sociaal kwetsbare wijk van de stad.

Napoli benadrukt dat het alles geprobeerd heeft om het Maradonastadion klaar te stomen voor het EK, maar zonder succes. Twee jaar lang werd onderzocht of renovatie mogelijk was. De conclusie: de structuur van het stadion is te verouderd en aanpassingen zijn financieel niet haalbaar. Daarom wil de club met eigen middelen een nieuw stadion bouwen, dat volledig moet voldoen aan de eisen van een modern voetbalcomplex. “Het voorgestelde renovatieproject van de stad was ontoereikend”, klinkt het in een officieel statement. “We investeren liever in een oplossing die de hele stad vooruithelpt.” Opvallend: Rode Duivels Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne spelen momenteel samen bij Napoli. Hun komst gaf de club recent nog een stevige sportieve en commerciële boost. Zeker met een thuis-EK in aantocht wil Napoli nu ook qua infrastructuur een nieuwe stap zetten. De keuze om het nieuwe stadion in een achterstandswijk te bouwen, is bewust. De club wil niet alleen voldoen aan de UEFA-normen, maar ook bijdragen aan stadsvernieuwing. “Zonder kosten voor de gemeenschap”, benadrukt Napoli. De plannen maken deel uit van een bredere visie op sociaal-maatschappelijke impact. De Italiaanse voetbalbond moet tegen oktober 2026 vijf stadions voorstellen aan de UEFA voor EURO 2032. San Siro en het Stadio Olimpico vallen alvast af, wegens verouderd. Enkel Juventus’ Allianz Stadium is nu al conform. Napoli hoopt daar binnen enkele jaren een splinternieuw stadion aan toe te voegen.