Ex-winger Beerschot krijgt bij nieuwe Belgische ploeg meteen belangrijke functie

Ilias Sebaoui is terug op de Belgische voetbalvelden te zien. De gewezen winger van Beerschot begint meteen als belangrijke speler aan zijn avontuur bij nieuwe club STVV onder Wouter Vrancken, zoveel is duidelijk.

Ilias Sebaoui keerde afgelopen maand terug naar de Jupiler Pro League. Na enkele seizoenen in Nederland te hebben gevoetbald, zal de 23-jarige Marokkaanse winger opnieuw in ons land spelen.

Meteen in spelersraad

De voorbije seizoenen speelde hij voor Feyenoord en op uitleenbasis voor Dordrecht, nu keert hij terug naar de Belgische competitie om te spelen voor STVV. Daar werd hij meteen belangrijk gemaakt.

De winger werd zelfs al meteen opgenomen in de spelersraad van De Kanaries - niet slecht voor een nieuwkomer. "Ik was enorm trots toen de coach me dat vroeg", aldus de winger tegen Het Belang van Limburg.

Leidersfiguur van nature

"Ik ben van nature wel een leidersfiguur en probeer mijn ploegmaats zo veel mogelijk te helpen." Dat mag de speler dan meteen gaan bewijzen zondag tegen KAA Gent.

“Ik kijk enorm uit naar zondag, we willen de drie punten absoluut thuis houden. Of mijn familie zondag komt kijken? Absoluut, iedereen wil erbij zijn. Ik heb zeker tien tickets moeten regelen." Benieuwd of STVV meteen het seizoen kan beginnen met een kleine stunt tegen de Buffalo's.