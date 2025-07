Ivan Leko is zeer scherp voor speeldag één met KAA Gent

Onder leiding van Ivan Leko hebben de spelers van KAA Gent flink gezweet tijdens de voorbereiding. De Kroatische coach is niet helemaal tevreden over het tussenseizoen, maar maakt er het beste van. Dat heeft hij ook bij Standard vorig seizoen moeten doen.

Op diverse persconferenties bij Gent heeft Ivan Leko herhaaldelijk benadrukt dat hij nog inkomende transfers verwacht en dat de kern momenteel niet voldoet aan zijn verwachtingen. De persconferentie voor speeldag 1 was geen uitzondering, Leko ging zelfs nog verder.

Leko heeft geleerd om te werken met wat hij heeft

"Ons team is nog niet klaar. We missen nog steeds spelers op verschillende posities. We hebben nog steeds interne concurrentie nodig om echt vooruitgang te boeken. We beheren de situatie voorlopig, en ik ben tevreden met wat de jongens tot nu toe laten zien. Maar eerlijk gezegd, dit is niet het AA Gent van het seizoen 2025-2026 dat we voor ons hebben", legde hij uit aan Gazet van Antwerpen.

Hij waarschuwde meteen: "Verwacht op dit moment geen explosief en automatisch voetbal van ons. We zullen alles geven en passie tonen. Dit is wat je van ons kunt verwachten. We praten over passie, maar ook over tactiek, zowel aanvallend als verdedigend. We moeten kunnen creëren, maar ook de kwaliteiten van de tegenstander neutraliseren."

Basis blijft dezelfde

"De basis blijft echter altijd dezelfde: energie, passie, intensiteit en teamgeest. Individuele kwaliteiten en aanvallende automatismen zullen later komen. We gaan week na week verder, dus we hebben altijd vijftien of zestien spelers die in staat zijn om het beste van zichzelf te geven", vervolgde hij.

Een toespraak die onvermijdelijk doet denken aan zijn aanpak bij Standard een jaar geleden, toen de Kroaat met beperkte middelen een van de meest gedisciplineerde teams van het kampioenschap maakte met een mix van jongeren van SL 16 en (vooral) gratis versterkingen.