Beerschot en KV Kortrijk stomen zich klaar voor Challenger Pro League met stevige tests: zeer verschillend succes

Terwijl de JPL dit weekend is begonnen, start de Challenger Pro League pas in augustus. Beerschot en Kortrijk komen dit seizoen ook uit op het tweede Belgische niveau.

Dat is uiteraard het gevolg van de degradatie van beide clubs aan het einde van vorig seizoen. Uiteraard is de ambitie dan wel aanwezig om in het hieropvolgende seizoen een rol van betekenis te spelen. Bij beide clubs is de vraag of hiervoor ook voldoende structuur aanwezig is. Ze schakelen alvast een tandje hoger in hun voorbereiding.

FC Groningen - Beerschot 3-1

Dat doen ze door oefenpartijen in te lassen die als stevige tests beschouwd kunnen worden. In Burgh-Haamstede oefende Beerschot tegen Groningen, een Nederlandse eersteklasser. Aan de rust stond het 1-1. Loïc Mbe Soh werd gevonden aan de tweede paal en kopte van dichtbij de gelijkmaker voor Beerschot tegen de touwen.

Na de pauze ging Beerschot toch nog kopje-onder. Een kopbal en een vrijschop waren er te veel aan voor de Mannekes. Voor Groningen vonden spelers Taha, Rente en Emeran in deze partij de weg naar doel. Volgende zaterdag staat voor Beerschot de generale repetitie voor de competitie op het menu met een ontmoeting met Venezia.

KV Kortrijk - Valenciennes 2-1

KV Kortrijk kon deze namiddag in het eigen Guldensporenstadion aan de bak. Het was de eerste vriendschappelijke wedstrijd die Kortrijk dit seizoen speelde voor eigen publiek. De thuissupporters werden niet teleurgesteld. Na een knappe assist van Hens maakte Van Landschoot het af in een één-tegen-één situatie.

Met een keiharde pegel in de winkelhaak hing bezoeker Appuah de bordjes wel weer in evenwicht. In de tweede helft pakten De Kerels alsnog de zege. Op aangeven van Anderson tikte van Landschoot zijn tweede treffer binnen. Een resultaat in de voorbereiding zegt niet alles, maar dit lijkt er toch op te wijzen dat KVK op schema zit.