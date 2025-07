Mishel Gerzig doet onthulling over haar plek in het leven van Thibaut Courtois en haar voorkeur tijdens bezoekjes aan België

Thibaut Courtois is omringd met sterren om zich heen, in en buiten het voetbal. Mishel Gerzig maakt hem pas echt gelukkig.

Thibaut Courtois heeft vandaag samen met zijn vrouw een bezoekje gebracht aan de Grand Prix van België in de Formule 1. Op de foto gaan met McLaren-rijders Piastri en Norris, een kijkje nemen bij Red Bull en Alpin: het kon allemaal. Dat maken de Instagram Stories van Courtois ook duidelijk. Al springen de foto's van hem en Mishel er nog het meest uit.

Courtois deelde ook nog een post van Mishel: "Mijn liefde, Thibaut Courtois", schreef ze bij een foto van hun beiden. Het zit duidelijk nog goed tussen Thibaut en zijn Mishel. Ze maakt er overigens ook helemaal geen probleem van om een zeldzaam vrij weekend dan nog eens te besteden aan de autosport op het circuit van Spa-Francorchamps.

Courtois in haast elke sport geïnteresseerd

Racefan Thibaut heeft haar helemaal meegesleurd in zijn passie, zo verklapt ze bij Sporza. "Ik houd er ook van. Echt waar. Hij heeft deze nieuwe wereld voor mij geopend. Thibaut is iemand die echt in elke sport ter wereld geïnteresseerd is. Hij kan echt over alles praten, al zal het voornamelijk over voetbal en Formule 1 gaan."

Wie weet kruipt hij ooit zelf in een racewagen. "Hij is twee meter lang, dus hij past niet echt in een Formule-auto. Zijn hoofd steekt dan boven de halo uit. Dus dat is te gevaarlijk, hé. Laten we het voorlopig dus op voetbal houden." Mishel zal er wel voor zorgen dat Thibaut het veilig houdt. "Maar hij houdt er echt ontzettend veel van, dus waarom niet na de carrière?"

Echtgenote Courtois komt graag naar België

Mishel Gerzig is trouwens ook altijd blij om België eens te bezoeken. "Vandaag reden we naar hier in het omliggende groene landschap en vertelden we dat het hier toch mooi en vredig is. Ook de mensen zijn hier altijd heel vriendelijk. En dan neemt hij mij soms nog eens mee naar een frituur (lacht), dus ik amuseer me hier wel altijd. Waar ik het meeste van houd hier? De frietjes, natuurlijk."