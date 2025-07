Twee overbodige spelers bij Anderlecht: "Ik zou hem naar Gent durven halen"

Analist Hein Vanhaezebrouck heeft in Het Nieuwsblad zijn visie gegeven op de transferzomer van KAA Gent. Volgens de voormalige coach van de Buffalo's is het niet zo dat er in Gent spectaculaire dingen gebeuren.

Met Ivan Leko werd er wel een nieuwe coach gehaald, maar dat gaat volgens Hein niet alles oplossen. "Als ik zie hoe voorzitter Sam Baro op de Gentse Feesten over Leko praat: ohlala. Het is alsof de Messias is geland." Vanhaezebrouck erkent de kwaliteiten van Leko, maar relativeert ook. "Leko staat natuurlijk voor organisatie, ongelofelijke discipline, winnaarsmentaliteit... Maar ik zie nog coaches die dat kunnen neerzetten." Hij wijst daarnaast op het verlies van defensieve sterkhouders zoals Watanabe, Brown en Torunarigha, wat volgens hem niet zonder gevolgen zal blijven. Ook over de transfer van Pieter Gerkens heeft Vanhaezebrouck zijn bedenkingen. “Onder Leko maakte hij bij STVV zo’n 25 goals. En toch mocht hij vertrekken naar Cercle Brugge.” De komst van spits Kanga ziet hij wel als een noodzakelijke versterking. Tegelijk doet hij nog een opvallend voorstel: “Ik zou ook altijd Scheidler van Dender proberen te pakken. Al moeten ze in Gent wel op het aantal Belgen letten.” Wat betreft mogelijke nieuwe namen suggereert Vanhaezebrouck onder meer Mats Rits en Theo Leoni. “Rits is op zijn best als hij mag infiltreren, iets wat hem bij Anderlecht verboden werd. Leoni zou ik durven halen naar ploegen als Gent of Charleroi", aldus de analist. Hij kaart ook een opvallende tendens aan bij jonge spelers. “Het is opvallend hoe sommige jeugdspelers zich vastklampen aan Anderlecht. Denk je dat Leoni staat te springen om daar te vertrekken? Terwijl hij nu nooit naar een G5-competitie zal kunnen. Dan zet je toch beter eens een stap achteruit om daarna verder te springen.”