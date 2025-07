'Anderlecht schakelt snel en wil topverdediger met verleden bij Zulte Waregem en Gent inlijven'

RSC Anderlecht heeft dringend versterking nodig. Dat is ook wat Besnik Hasi heeft gevraagd. Zeker achterin moet er nog wel wat bij nu Jan Vertonghen gestopt is met voetballen. Een eerste piste werd verlaten, een tweede is er nu bijgekomen.

RSC Anderlecht had deze week bijna beet. Het had een overeenkomst met Hrvoje Smolcic, maar de deal ketste uiteindelijk toch nog af en dus was Olivier Renard terug bij af.

De Sportief Directeur van RSC Anderlecht had coach Besnik Hasi duidelijk horen smeken om versterking en dus schakelde hij snel. Ondertussen zou hij al opnieuw beet hebben.

Nieuwe verdediger op het oog

Paars-wit heeft een driejarig contract voorgeschoteld aan Steve Kapuadi. Dat is een centrale verdediger die momenteel uitkomt voor Legia Warschau en de nodige ervaring zou kunnen meebrengen naar het Lotto Park.

🚨🟣 EXCLUSIVE: RSC Anderlecht have made a three-year contract offer for Steve Kapuadi in recent days. Mauves considers the Congolese as one of the concrete options for left CB position.



💰 A deal with Legia Varsovie is estimated around €1.5M.



⏳ Wait&See. #mercato #RSCA #JPL pic.twitter.com/VnBSCRnNQg — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 26, 2025

De 27-jarige boomlange Congolees zou ongeveer anderhalf miljoen moeten kosten en dat is ook het bedrag waar ze vanuit Anderlecht mee naar Polen zouden trekken.

Volgens Sacha Tavolieri is een deal zeker mogelijk. Kapuadi is een van de opties om links centraal in de verdediging komen te staan. In een ver verleden speelde hij nog in de jeugd van Gent en Zulte Waregem.