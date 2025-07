Besnik Hasi laat zich uit over 'geval Thorgan Hazard': "Hij moet de motivatie vinden"

Thorgan Hazard kwam als grote naam naar RSC Anderlecht, maar kon de hoge verwachtingen nog niet helemaal inlossen. Coach Besnik Hasi blijft geloven in zijn kwaliteiten, maar stelt intussen ook duidelijk dat de lat hoger moet.

Hazard zal zich, net als de rest van de selectie, opnieuw moeten bewijzen. Volgens Hasi beschikt Hazard nog steeds over uitzonderlijke kwaliteiten. “Intrinsiek is hij een van onze beste spelers, misschien zelfs de beste", zegt de trainer bij DAZN. Toch wil hij meer zien dan puur talent. “Het draait bij ons om intensiteit en werklust. Dat geldt voor iedereen, ook voor Thorgan.”

De coach wijst op de moeilijke periode die Hazard achter de rug heeft. Een zware blessure hield hem lange tijd aan de kant. “Mensen vergeten soms hoe zwaar zo’n blessure doorweegt. Het is niet enkel fysiek, ook mentaal kruipt dat in je hoofd", aldus Hasi.

Toch ligt de situatie dit seizoen anders. Hasi benadrukt dat Hazard fysiek opnieuw op niveau zit. “Vandaag is hij veel verder. Hij heeft een grote motor, veel inhoud. Het komt er vooral op aan om nu die motivatie te vinden om wedstrijden echt te beslissen.”

Voor Hasi telt enkel wie op het veld presteert. Namen of statussen doen er volgens hem niet toe. “Iedereen moet het tonen. Of je nu achttien bent of een ex-Rode Duivel. De lat ligt hoog, en dat is nodig als je met Anderlecht prijzen wil pakken.”

Hazard krijgt dus vertrouwen, maar geen voorkeursbehandeling. De komende weken moeten uitwijzen of hij zijn oude niveau kan benaderen en eindelijk kan uitgroeien tot de dragende figuur die Anderlecht in hem zag.