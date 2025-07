Goots onder de indruk van jongeling van Antwerp: "Goed positiespel en rust in het spel"

Antwerp beet vrijdagavond de spits af van het nieuwe seizoen met een 1-1-gelijkspel tegen landskampioen Union. Analist Patrick Goots keek met een kritisch oog naar de prestaties van de nieuwe spelers en de jonge gasten in het elftal van Stef Wils.

Twee zomertransfers begonnen in de basis: Foulon en Somers. Die deden hun verdedigende taak naar behoren, maar volgens Goots was het aanvallend nog te mager. “Ze maakten meters naar voren, maar in de zone van de waarheid kwam de laatste pass er niet uit. Dat blijft een werkpunt", zegt hij in GvA.

Toch is Goots niet ontevreden. “Foulon en Somers deden wat ze moesten doen achterin, dat wel. Maar ik ben er niet van achterovergevallen. Je hoopt toch iets meer impact te zien van nieuwe jongens, zeker thuis tegen een sterke tegenstander.”

Vooral het jonge talent Andreas Verstraeten (19) maakte indruk op de analist. “Hij had een goed positiespel en bracht rust in balbezit. Zijn inspeelpasses waren goed. Ja, hij maakte een foutje, maar dat hoort erbij op die leeftijd. Dat is helemaal geen schande.”

Ook verdediger Bozhinov kreeg een pluim van Goots. Vorig seizoen ging hij nog stevig in de fout op het veld van Union, maar vrijdag hield hij zich knap staande. “Hij stond als vrije man in de driemansverdediging en verdedigde nu wél goed op Promise David. Hij pakte slim zijn momenten en verdedigde heel volwassen.”

Er is dus een basis bij Antwerp waar verder op gebouwd kan worden. Uiteraard moet Marc Overmars wel nog voor een paar echte versterkingen zorgen, maar Antwerp kan blijkbaar ook nog altijd teren op zijn jeugd.