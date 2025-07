Besnik Hasi kiest voor 17-jarig toptalent: eerste basisplaats voor Anderlecht is een feit

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Nathan De Cat werd vorige week pas zeventien jaar. Vorig jaar scoorde hij al in de Jupiler Pro League, maar nu krijgt hij ook zijn eerste basisplaats. En dus lijkt de toekomst voor hem klaar te liggen.

Besnik Hasi heeft besloten om flink te roteren met de terugwedstrijd tegen het Zweedse Häcken in het achterhoofd. En dus geeft hij ook meteen een eerste basisplaats aan Nathan De Cat.

Coach Besnik Hasi brengt in totaal zelfs vijf nieuwe namen in de ploeg in vergelijking met de match tegen Häcken van afgelopen donderdag: De Cat, Augustinsson, Vázquez, Hazard en Simic.

Dat Augustinsson, Vazquez en Hazard speelminuten krijgen? Dat lijkt geen grote verrassing. Voor Simic is dat toch een beetje anders: hij leek eerst niet fit te raken, maar is uiteindelijk wel klaar geraakt voor de wedstrijd tegen Westerlo.

Eerste basisplaats

En voor de nog maar 17-jarige De Cat is het zijn eerste basisplek voor het eerste elftal van Anderlecht. De Cat was in een ver verleden nog actief bij de jeugd van KV Mechelen, maar zit al zeven jaar bij paars-wit ondertussen.

Vorig seizoen kreeg hij 81 speelminuten in de competitie en acht in Europa, maar aan de aftrap verscheen hij nooit voor de A-kern. Nu krijgt hij dus wél een volle kans van Besnik Hasi.