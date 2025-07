Stijn Stijnen is het beu en wil doorlichting bondsparket: "Aftoetsen aan het Europees Mensenrechtenverdrag"

Stijn Stijnen werd de voorbije jaren meerdere keren gestraft door het bondsparket voor enkele incidenten. De trainer van Patro Eisden Maasmechelen voelt zich geviseerd.

Stijn Stijnen werd gestraft voor een vermeende sabotage in een bekerwedstrijd tegen Charleroi, waarbij de verwarming op meer dan 30 graden stond. En recent werd hij vervolgd voor zijn aandeel in de opstootjes op het veld van Lierse SK.

Voor dat laatste feit werd Stijnen gedeeltelijk schuldig verklaard. Hij kreeg een schorsing van één speeldag voorwaardelijk opgelegd. Hij moest ook verplicht een cursus agressiebeheersing volgen van het bondsparket. Die straf aanvaardde Stijnen.

Het bondsparket ging echter in beroep en wil Stijnen voor vier speeldagen schorsen. Stijnen zelf voelt zich geviseerd door het bondsparket en heeft via zijn advocaat Walter Van Steenbrugge actie ondernomen.

Stijnen schrijft brief aan voetbalbond en wil doorlichting bondsparket

In een brief aan bondsvoorzitter Pascale Van Damme, CEO Peter Willems en sportief directeur Vincent Mannaert eist hij een doorlichting van het bondsparket. Het Nieuwsblad heeft die brief ook kunnen inkijken.

Stijnen beseft dat hij zelf aan de basis ligt van zijn straffen, maar hij vindt ook dat het bondsparket hem op een onacceptabele manier behandelt en de limieten van de redelijkheid ver overschrijdt.

"Ik vraag jullie zeer beleefd om dit instituut door te lichten en zijn werking af te toetsen aan het Europees Mensenrechtenverdrag", schrijft Stijnen. De ex-doelman stelt zich ook "ernstige vragen bij de kwaliteit van de leden van het bondsparket alsook zijn onafhankelijkheid."