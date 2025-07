'Vincent Kompany haalt verschroeiend uit en heeft toptransfer beet'

Sinds het vertrek van Leroy Sané naar Galatasaray en van de jonge Mathys Tel naar Tottenham, is de Beierse club op zoek naar versterkingen op de flanken. Vincent Kompany wil vuur, snelheid en ervaring.

Het beoogde profiel voldoet aan alle criteria. Hij is explosief, technisch en beslissend. Een speler die het allerhoogste niveau kent en schitterde in de Premier League. Volgens Fabrizio Romano staat Bayern op het punt om de komst van Luis Diaz af te ronden.

De deal zit in de laatste fase. De transfer zou 75 miljoen euro kosten, inclusief bonussen. De speler zal een contract tekenen tot 2029 in Beieren.

🚨🇨🇴 FC Bayern are closing in on deal to sign Luis Diaz from Liverpool! Agreement at final stages with details being sorted.

€75m package with add-ons included, contract until June 2029.

Liverpool and Bayern are discussing add-ons details... then, here we go soon. 🔜 pic.twitter.com/nXgXRkhHZz