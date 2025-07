'Ex-speler Genk en Zulte Waregem laat contract ontbinden bij Westerlo en duikt op bij andere Belgische profclub'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bij Westerlo zijn een aantal pittige knopen doorgehakt. En dat heeft zo zijn gevolgen naar de kern van de ploeg toe. Op één Belg wordt alvast niet meer gerekend, al heeft hij ook meteen een nieuwe ploeg op het oog in ons land.

KVC Westerlo speelt op speeldag 1 op bezoek bij RSC Anderlecht. Dat gaat het wel doen zonder Rubin Seigers. Van hem was in maart al geweten dat het verhaal meer dan waarschijnlijk zou stoppen.

Beslissing genomen bij Westerlo

Ondertussen is dat ook officieel. Coach Issame Charaï rekent niet meer op de ex-speler van KRC Genk, Zulte Waregem en Beerschot. Na 4,5 seizoenen bij Westerlo eindigt zijn avontuur er nu definitief.

De speler heeft zijn contract laten ontbinden, waardoor hij transfervrij kan uitkijken naar een nieuwe ploeg. Dat weet Het Belang van Limburg alvast te melden. En zij kennen ook al zijn nieuwe bestemming.

Naar Lommel?

De centrale verdediger is namelijk op proef opgedoken bij ... Lommel. Mogelijk wacht op die manier een nieuw avontuur in de Challenger Pro League voor de Limburger.

Zondag om 15 uur oefent Lommel SK tegen het Griekse Volos NFC op de jeugdacademie. Misschien zien we dan Seigers al meteen zijn eerste minuten maken. Als hij de club kan overtuigen, dan ligt een contract zeker klaar. Aangezien hij transfervrij is, is er op zich geen haast bij.