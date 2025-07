Duel der "sterke spitsen"? Vincent Janssen aan gelukkige kant van de medaille, maar dat dwingt Antwerp-speler zelf af

De eerste affiche van Antwerp in de competitie zorgde ervoor dat Vincent Janssen in een duel der spitsen tegenover Promise David stond. Het lijdt geen twijfel wie als winnaar uit dat duel kwam, al was dat ook door een tikje geluk.

Het was een interessante wedstrijd in de wedstrijd. Het zijn allebei sterke spitsen en een 'kapstok' waar de rest van het team aan opgehangen kan worden. Tenminste in theorie. De realiteit ligt nog altijd op het veld en het is vrijdag anders verlopen dan verwacht. Een niet gefloten trekfout op David zette de teneur in de openingsfase: het zou niet zijn avond worden.

Union probeerde hem wel te gebruiken als targetman maar met weinig succes. Ook voor Janssen was het trouwens geen evidente match, als aanvaller uit een ploeg met slechts 42% balbezit. Dan moet je je als spits in die wedstrijd knokken en zorgen dat je constant aanspeelbaar blijft, als die passes wel eens doorkomen. Dat doet Janssen als geen ander.

Janssen verhindert David te scoren

De 31-jarige Nederlander brengt leiderschap: hij is niet voor niets de aanvoerder van Antwerp. Hij heeft er vaak iets van weg om betrokken te zijn bij alle cruciale fases en dat was vrijdagavond niet anders. Op de goede plek om de kopbal van David - voor één keer verlost van zijn verdedigers - van de lijn te halen en zelf maker van de 1-0.

Ja, Janssen beging bij die eerste fase wel handspel en kwam dankzij de penaltysave van Lammens goed weg. Anders had hij net als David de schlemiel kunnen worden. Nu draaide het anders uit, maar Janssen heeft wel de verdienste dat hij toch weer diegene is die op de juiste plek stond om die bal van de lijn te halen. Zijn doelpunt was ook weer gewoon fraai gedaan.

Janssen weer belangrijk voor Antwerp

Hij gaf achteraf toe dat hij de intentie had om de vrijschop om de muur heen te draaien. Laten we hem dus ook niet té veel intelligentie toewijzen, al lijdt het geen twijfel dat Janssen een slimme speler is. Het was iets minder slim van David om een stap opzij te zetten, waardoor de bal door de muur kon. Na een uur haalde Pocognoli hem naar de kant. Janssen liet zien, ook met wat geluk, hoe je wél belangrijk bent voor je team.