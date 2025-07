Supporters Anderlecht gaan helemaal los: "Vorig jaar niemand zien doen op een héél jaar"

Je hebt indruk maken en je hebt indruk maken met een grote i. En dat laatste is wat Nathan De Cat doet bij zijn eerste basisplaats voor RSC Anderlecht. Indrukwekkend wat hij liet zien tegen KVC Westerlo. Al waren er ook wel wat kanttekeningen bij de prestaties van paars-wit.

Tussen de twee wedstrijden tegen het Zweedse Häcken door was er voor RSC Anderlecht een duel met KVC Westerlo ingepland. En dus was het aan Besnik Hasi om meteen keuze te maken.

Uiteindelijk koos hij ervoor om volop te roteren en vijf nieuwe namen in de basis te posteren. Daarbij ook de jonge Nathan De Cat onder meer.

De Cat maakt véél indruk

En de 17-jarige jongeling maakte meteen heel wat indruk. Hij zorgde met een mooie balverovering en assist voor de 1-0 van Thorgan Hazard en viel verder ook op met zijn balbehandeling.

Nathan met zijn Cattenpoot #andwes — Wouter Dobbelaere (@W_Dobbel) July 27, 2025

Un ket de 17 ans made in Nerpeede qui montre l'exemple ! #andwes #rsca — Krystar_BE 🟣⚪ (@Krystar_BE) July 27, 2025

Wat Llansana en De Cat hier op een half uur laten zien heb ik geen enkel van onze middenvelders vorig jaar zien doen 😮‍💨#ANDWES — 34🏆🇧🇪 (@2021Rsca) July 27, 2025

Nathan De Cat putain !!!!#andwes — Metkat (@Metkat) July 27, 2025

Ook de supporters vielen dan ook logischerwijze massaal in katzwijm voor wat de jongeling allemaal liet zien in de eerste helft tegen Westerlo.

Al waren er hier en daar ook wat kanttekeningen, vooral richting een aantal andere spelers van paars-wit dan. Of hoe er toch nog werk is voor Coucke & co, al is een eigen jongeling die het goed doet wel een pluspunt.

Hey die verkeerd en laks instaptna 3 minuten, we are so back😍 #ANDWES — Mauve (@footballtakes03) July 27, 2025