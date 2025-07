LIVE: KAA Gent trekt zondag naar STVV: Leko mist nog enkele speler, Vrancken beschikt over bijna alle namen

Sint-Truiden en KAA Gent maken zich klaar voor een leuk duel. Zondagavond zullen we weten of Wouter Vrancken zijn ex-club kan kloppen.

STVV en KAA Gent spelen hun eerste wedstrijd van het seizoen zondagavond op Stayen (19u15). Het is ook direct de laatste wedstrijd van de eerste speeldag.

Bij de bezoekers weet Ivan Leko dat zijn kern nog helemaal niet compleet is. Afgelopen week werden met Van der Heyden, Peersman en Essaouabi wel drie nieuwe spelers aangetrokken.

Verdediger Stefan Mitrovic is nog enkele weken out. Verder zijn ook Max Dean en Daisuke Yokota niet speelklaar. Bij STVV is enkel Loïc Lapoussin buiten strijd.

Het blijft wel afwachten wie er in doel zal staan bij de Kanaries. Leo Kokubo stond afgelopen seizoen steeds onder de lat, maar ook Matt Lendfers maakt kans.

Voor STVV-coach Wouter Vrancken zal het een speciale wedstrijd zijn. Afgelopen seizoen was hij een tijdlang trainer bij KAA Gent, nu staat hij er als Truienaar tegenover met de club van 'zijn' stad.