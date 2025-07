CEO Belgische voetbalbond laat zich uit over deal rond tv-rechten met DAZN: "Er is geen monopolie"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Belgische voetbalbond kijkt voorlopig vanop de zijlijn toe hoe rechtenhouder DAZN geen akkoord bereikt met Telenet en Proximus over de tv-distributie van het profvoetbal. Volgens Lorin Parys, CEO van de KBVB, is er een Mexican stand-off waar de voetbalbond geen partij in is.

DAZN kocht alle uitzendrechten van het Belgisch profvoetbal, met de verplichting om minstens twee distributiedeals af te sluiten zodat de matchen op meerdere platformen te zien zijn. “Hoe dan ook komt het voetbal op een scherm bij de fans", stelt Parys in HLN. “Net zoals mensen naar Netflix kijken. Maar DAZN mag commercieel redeneren.” Toch erkent Parys dat niet elke supporter zomaar de overstap zal maken. “Niet iedereen heeft een smart TV of weet hoe die werkt. Daar is nog werk aan.” De bond wil de clubs helpen om hun fans mee te nemen in het verhaal. “Toch waren er 200.000 live views voor de Supercup, dat geeft aan dat veel mensen de weg al vonden.” Of die cijfers gelijkstaan aan evenveel kijkers, is discutabel, maar de tendens is volgens Parys duidelijk. “Verandering is altijd lastig, maar je houdt het digitale tijdperk niet tegen. Steeds meer mensen knippen de kabel door. De fan zal een app moeten installeren als er geen deal komt met de klassieke aanbieders.” Critici — zoals consumentenorganisatie Testaankoop — waarschuwen voor een monopolie van DAZN, maar Parys ziet dat anders. “Er is géén monopolie. DAZN heeft de plicht om te distribueren. Alleen is er nog geen akkoord met de telco’s. Wij staan aan de kant van de fans en willen hen juist méér opties geven.” Mocht er tegen augustus nog steeds geen oplossing zijn, kan de Belgische Mededingingsautoriteit volgens Parys tussenbeide komen. “Maar zover zijn we nog niet. We hopen dat er alsnog een deal komt. Iedereen wil dat het voetbal breed beschikbaar blijft.”