Gaat het competitieformat opnieuw gestemd moeten worden? CEO over klachten: "Wat zekerheid over spanning opgegeven"

De aangekondigde competitiehervorming in het Belgische voetbal stuit op weerstand. Onder andere Union diende een klacht in bij de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA), maar CEO Lorin Parys van de KBVB blijft voorlopig rustig.

Binnen twee weken zou de BMA duidelijkheid brengen. Volgens Parys richt de klacht zich uitsluitend op de Challenger Pro League, en meer bepaald op het statuut van de U23-teams. Die kunnen niet promoveren, maar zouden ook bijna niet kunnen degraderen. Ze spelen mee onder andere voorwaarden en moeten een startfee betalen. Tegelijk kunnen ze niet stijgen, maar hebben ze aparte degradatieregels.

Als de BMA effectief ingrijpt, zal dat gevolgen hebben. “In dat geval moeten we met de Pro League opnieuw stemmen, want dan verandert er een deel in het hele pakket. We doen er dan alles aan om de impact voor de fans te beperken", aldus Parys in HLN.

Sommige clubs, zoals Genk, stemden alleen met de hervorming in om hun beloftenploeg te redden. Parys ziet daar geen probleem in. “Elke club maakt haar eigen afweging en stemt daarna. Wij proberen een compromis te vinden dat voor het hele profvoetbal werkt.”

De overstap naar een competitie met 18 ploegen botst op kritiek, zeker omdat Parys jarenlang de play-offs fel verdedigde. “De play-offs hebben ons goede dingen gebracht. Maar uiteindelijk was het aan de clubs om de knoop door te hakken, en zij kozen voor het nieuwe model. Dan is het onze taak om dat uit te voeren.”

Of hij de play-offs dan helemaal niet mist? Parys blijft op de vlakte. “In Italië, Spanje en Nederland was het ook spannend tot het einde. We hebben wat zekerheid over spanning opgegeven om de overvolle kalender aan te pakken. Vraag me binnen drie jaar nog eens of ik ze mis. Maar ik denk het niet.”