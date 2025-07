Italiaanse topper geïnteresseerd: komt transfer Tolu (Genk) in een stroomversnelling?

Volgens de betrouwbare Italiaanse journalist Nicolò Schira volgt Atalanta Bergamo de situatie rond Tolu Arokodare op de voet. De Nigeriaanse spits, die in 2023 naar KRC Genk kwam, wordt naar verluidt al een tijdje gescout. Een concreet bod ligt er voorlopig niet op tafel, maar de interesse is reëel.

Arokodare is momenteel de tweede spits bij Genk, achter eerste keuze Oh Hyeon-gyu. Vorig seizoen was Tolu nog de belangrijkste speler bij Genk, maar de Limburgers gaan ervan uit dat hij nog vertrekt. Zijn profiel – lang, krachtig en hard werkend – past goed bij het type spits dat Atalanta in het verleden vaker liet renderen.

Een transfer naar de Serie A lijkt dus zeker niet onlogisch. Arokodare is nog jong (geboren in 2000), beschikt over Europese ervaring en heeft de juiste fysiek voor het Italiaanse voetbal. Bovendien staat Genk erom bekend dat het bereid is om mee te werken aan transfers, als de juiste prijs wordt geboden.

Naar verluidt heeft Genk ook al alternatieven klaar staan als Tolu zou vertrekken. Genk wil immers op drie vlakken meestrijden en dan zijn twee goeie spitsen geen overbodige luxe.

Tolu werd vorig seizoen nog vaak bekritiseerd om zijn slordigheden in balbezit, maar heeft zich duidelijk in de kijker gespeeld. Een stap naar Italië zou voor hem een mooie volgende uitdaging zijn, al moet hij daar wel opnieuw vechten voor speeltijd.

Alles hangt nu af van hoe concreet Atalanta hun interesse maakt. Genk heeft nog geen aanbieding ontvangen, maar met nog enkele weken in de transferperiode te gaan, lijkt dit een dossier om in de gaten te houden.