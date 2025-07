Gewezen toptalent Busquets van Barcelona duikt op bij ... club uit Challenger Pro League

Een voormalige belofte van Barça heeft zich als vrije speler verbonden aan KAS Eupen uit de Challenger Pro League. En zo wil Oriol Busquets zijn carrière in België nieuw leven inblazen nadat hij al een drietal weken clubloos was.

Het is een mooie zet voor Eupen, zoveel is duidelijk. De Duitstalige club heeft de komst van Oriol Busquets bevestigd. Busquets is een verdedigende middenvelder opgeleid in La Masia, de beroemde jeugdacademie van FC Barcelona.

Gewezen toptalent van Barcelona nu naar Eupen

Busquets heeft enkele keren het shirt van het eerste team van Barça gedragen voordat hij elders zijn geluk beproefde. Hij heeft ook gespeeld in de Ligue 2, bij Clermont Foot.

Sinds 1 juli zat hij zonder club. Eupen heeft de kans gegrepen om hem gratis aan te trekken. Zijn huidige waarde wordt geschat op 300.000 euro volgens de website Transfermarkt.

Uri Busquets a custo zero no KAS Eupen.

O médio espanhol deixa o FC Andorra e assina por duas temporadas. pic.twitter.com/nsBv5mstWL — Diário de Transferências (@DTransferencias) July 26, 2025

Busquets is een voormalig Spaans U21 international en hij versterkt nu een als zwak beschouwde sector bij Eupen. Hij heeft getekend voor twee seizoenen tot juni 2027.

De Challenger Pro League zou het ideale platform kunnen zijn om zijn carrière nieuw leven in te blazen. Daar hoopt de middenvelder in ieder geval op, zoveel lijkt nu al duidelijk.