Vijfde zomeraanwinst is onderweg naar Club Brugge: extra versterking op de back

Club Brugge staat volgens L'Equipe op het punt om zijn vijfde zomertransfer af te ronden. Yvann Maçon, rechtsachter van AS Saint-Étienne, zou dicht bij een overstap naar Blauw-Zwart staan. De 26-jarige Fransman zou de verdediging moeten versterken.

Maçon, die 81 wedstrijden speelde voor Saint-Étienne, heeft bij de Franse tweedeklasser nog een contract tot 2027. Toch mag hij deze zomer beschikken. De drievoudig international van Guadeloupe lijkt zelf ook open te staan voor een nieuwe uitdaging, nadat een eerder geplande transfer naar het Zwitserse Servette Genève op het laatste moment werd afgeblazen.

Die transfer sprong af nadat tijdens de medische keuring bij Servette een probleem werd vastgesteld. Toch schrikt dat Club Brugge niet af. De Belgische topclub ziet nog altijd potentieel in de offensief ingestelde rechtsback en is bereid hem alsnog een kans te geven.

Dat Club Brugge op zoek is naar defensieve versterking, is geen verrassing. Hoewel de club met Kyriani Sabbe en Hugo Siquet al over twee rechtsachters beschikt, kampen beide spelers met blessures en zijn ze nog niet wedstrijdfit. Maçon moet op korte termijn voor meer stabiliteit zorgen op de flank.

Na de komst van Aleksandar Stankovic zou Maçon de vijfde aanwinst van de zomer worden. Blauw-Zwart wil klaar zijn om op alle fronten mee te strijden, zowel in België als in Europa.

Een officiële aankondiging van de transfer wordt binnenkort verwacht. Als er geen nieuwe medische obstakels opduiken, zal Maçon zich binnenkort melden in de Venetië van het Noorden.