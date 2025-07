Anderlecht mag zich aan bekende en opvallende gast verwachten: dit toont aan dat het hart nog altijd paars-wit kleurt

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na die eerste Europa League-wedstrijd begint Anderlecht zondag ook aan de competitie. Dat zal gebeuren in de aanwezigheid van een bijzondere gast.

Anderlecht begint zondagnamiddag om 13u30 aan het nieuwe kampioenschap. Op dat moment komt Westerlo immers over de vloer in het Lotto Park. Een wedstrijd die op papier meteen drie punten moet opleveren, al is het wel uitkijken hoe de nieuwe trainer Issame Charaï bij de Kemphanen de pionnetjes zal neerzetten op speeldag 1.

Anderlecht kan misschien wel een talisman gebruiken en misschien is dat een rol die weggelegd kan zijn voor Jan Vertonghen. De speler die eind vorig seizoen bij RSCA afzwaaide, zal in de tribunes plaatsnemen voor de eerste competitiematch van het nieuwe seizoen. Dat is een stuk minder vanzelfsprekend dan het misschien wel lijkt.

Vertonghen laat Anderlecht niet zomaar los

Voor Vertonghen betekent het immers een eerste terugkeer naar het stadion waar hij zijn voetbalcarrière heeft afgesloten. Het terugdenken aan zijn afscheid, wat dan haast onvermijdelijk is, zal bij hem toch veel emoties met zich meebrengen. Het is in elk geval wel mooi om te zien dat Vertonghen zijn laatste club als speler niet zomaar loslaat.

"Ik ga zondag wel kijken naar Anderlecht als de competitie begint", kondigde Vertonghen deze week aan tijdens zijn passage bij Vive le Vélo. Hij had het even over hoe hij het voetbal voortaan zou beleven. "Ik blijf het wel heel erg volgen. Vooral ook omdat ik al die jongens bij Anderlecht nog heel goed ken." Hij wenst zijn ex-ploegmaats dan ook het beste.

Inspireert aanwezigheid Vertonghen RSCA?

Vertonghen hoeft het niet van zo nabij te blijven volgen. Hij heeft nu de tijd om eender wat te doen. Zijn aanwezigheid vatten de huidige Anderlecht-spelers dan ook het beste op als een hart onder de riem. Afwachten of hen dat inspireert tegen Westerlo.