Westerlo meteen naar het Lotto Park, maar Charaï niet onder de indruk: "Daar zat 50.000 man in de tribune"

KVC Westerlo begint zijn seizoen meteen met een pittig duel op bezoek bij RSC Anderlecht. Toch zijn ze zeker niet bang bij De Kemphanen, zoveel is duidelijk. Ook de coach ziet het alvast goed zitten.

Issame Charaï deed de voorbije jaren al heel wat ervaring op als assistent-coach en dus lijkt de ex-speler van onder meer Lierse, STVV en KV Mechelen klaar voor zijn rol als T1 bij KVC Westerlo.

Watertjes doorzwommen

De coach weet dat hij de komende weken en maanden sowieso af en toe druk zal voelen van het emotionele bestuur van Westerlo, maar dat die passie er bij hoort.

Sowieso heeft hij wel al wat watertjes doorzwommen de voorbije jaren en dus is hij niet snel uit zijn lood te slaan. Ook niet door op speeldag 1 naar Anderlecht te moeten gaan spelen.

Bouwen aan reputatie

Want in hoeverre is het Lotto Park een heksenketel? "Het is toch een mooie wedstrijd om te beginnen, niet? Net zoals de club moet bouwen aan haar reputatie, kijk ik ernaar uit om te bouwen aan de mijne", opende hij in Het Nieuwsblad.

"De spelers moet je voor zo’n matchen niet extra motiveren en ik heb als trainer al wat meegemaakt met de beloften van Marokko. Daar zat 50.000 man in de tribune. Het was soms echt een gekkenhuis. En voor de wedstrijd kwam de minister van Sport langs in mijn bureau. ‘Zie maar dat je wint.’ Onder die omstandigheden ben ik altijd rustig gebleven. Dan zal dit ook wel lukken zeker?"