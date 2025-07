Afscheid bij Anderlecht niets te vroeg: Jan Vertonghen verklapt met onthutsend voorbeeld hoe zijn lichaam totaal op is

Jan Vertonghen is geen voetballer meer. Op 18 mei kreeg hij zijn afscheid bij Anderlecht en het is goed dat hij niet meer aan een nieuw seizoen is begonnen. Zijn lichaam zou dat niet aankunnen.

Na 69 minuten werd Jan Vertonghen vervangen in de desbetreffende wedstrijd tegen Club Brugge. Niemand minder dan dochter Layla hield het wisselbord omhoog in het stadion. Vertonghen ging naar de kant en kon haar meteen in de armen vallen. Dat is zeker en vast een moment dat de recordinternational zich zal blijven herinneren.

Een paar dagen geleden was hij te gast in Vive le Vélo, het VRT-programma waarin nagepraat wordt over de Tour-actualiteit uit het wielrennen. Het was ook wel een mooie gelegenheid om eens te polsen hoe het met Vertonghen ging. "De rit van Antwerpen naar hier in Grenoble duurde drie uur. Toen ik uitstapte, had ik mijn kuit verrokken."

Vertonghen geeft toe dat hij te ver ging

Met dit frappante voorbeeld geeft Vertonghen aan dat topsport op zijn 38ste niets meer voor hem is. "Mijn lichaam was echt op. Ik heb het over de limiet gedreven. Misschien was dat niet goed, maar ik heb er geen spijt van." Vertonghen erkende ook dat het eigenlijk onverantwoord was dat hij nog speelminuten kreeg in de bekerfinale.

Vertonghen kan nu dingen doen die hij in deze periode van het jaar als profvoetballer niet kon. Hij mist het voetbal momenteel dus niet. "Vroeger ging ik op vakantie, maar begon je na een paar dagen weer te lopen. Nu kon ik écht vakantie nemen. Wat ik wel mis, zijn de ploegmaats en de kleedkamer. Dat sociale aspect zal ik missen."

Vertonghen moet wennen aan het leven na zijn afscheid

Vertonghen denkt wel dat ik gecompenseerd kan worden met bepaalde andere activiteiten. Hij zal er wel aan moeten wennen dat hij geen ploegsport meer uitoefent en dus niet meer van 's ochtends een kleedkamer deelt met vele anderen.