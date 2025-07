Zulte Waregem gaat Champions League-winnaar Paris Saint-Germain achterna, maar wel slechts op één manier

Jawel, Zulte Waregem gaat het grote PSG achterna. Tenminste als het gaat over hoe aan een wedstrijd te beginnen.

Dat mag u heel letterlijk nemen: we hebben het dan over de allereerste seconden van een match. Zulte Waregem vierde zaterdag zijn rentrée in de hoogste afdeling van het Belgische voetbal. Dat gebeurde met een thuiswedstrijd tegen KV Mechelen aan de Gaverbeek. Over de aftrap hadden ze bij Essevee duidelijk goed nagedacht.

Het werd geen tikje van de ene ploegmaat naar de andere, om dan zorgvuldig de bal in de ploeg te houden en snel balverlies te vermijden. Neen, het werd zowat het tegenovergestelde. Zulte Waregem was wel de ploeg die de aftrap mocht nemen. Jelle Vossen maakte hiervan gebruik om meteen de bal over de zijlijn te trappen. Dat was echt wel bewust.

Zulte Waregem haalt inspiratie uit WK voor clubs

Meer dan waarschijnlijk hebben ze bij Zulte Waregem de inspiratie gehaald op het WK voor clubs. Daar hebben we PSG die tactiek ook wel vaker zien toepassen. Ze trapten de bal bij de aftrap over de zijlijn, zo diep mogelijk op de helft van de tegenstander. Zo was het in de eerste minuut reeds mogelijk om een tegenstander vast te zetten.

Ze zullen bij Zulte Waregem zeker niet zeggen dat ze op hetzelfde niveau acteren, maar het is wel een gelijkaardige manier om over voetbal na te denken. Tenminste wat het aanvatten van een wedstrijd betreft. Dat betekent uiteraard niet dat Zulte Waregem verplicht is om de spelstijl van Paris Saint-Germain een hele match aan te houden.

Bootsen nog Belgische clubs PSG na?

Zulte Waregem is aan de competitie begonnen met een gelijkspel, dankzij de late gelijkmaker van Jelle Vossen van op de stip. We zijn benieuwd of de Champions League-winnaar nog andere Belgische clubs aanzet om bepaalde tendensen over te nemen.