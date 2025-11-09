Anderlecht Anderlecht
Brandon Mechele 6'
Datum: 09/11/2025 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 14
Lotto Park danst: Anderlecht wint voor eerste keer in 4 jaar thuis van onherkenbaar Club Brugge
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
Lotto Park danst: Anderlecht wint voor eerste keer in 4 jaar thuis van onherkenbaar Club Brugge
Foto: © photonews

Anderlecht heeft thuis gewonnen van Club Brugge. De bezoekers leken in niets op het elftal dat het woensdag Barcelona zo moeilijk maakte. Maar ook een pluim voor de geplaagde Besnik Hasi, want hij bracht zijn spelers met de juiste mentaliteit en tactiek aan de aftrap.

Club Brugge kwam als topfavoriet naar het Lotto Park, maar dat was er niet aan te zien. Hing de Champions League-match tegen Barcelona nog in de benen? In ieder geval was het een feit dat Anderlecht veel scherper en steviger aan de match begon.

Anderlecht veel scherper en snediger

Quasi alle duels werden gewonnen door de thuisploeg en Bertaccini had al na twee minuten een goeie kans. Na zes minuten was het zelfs prijs. Een goeie combinatie op de flank richting Hazard en die zette hard voor. Mechele werkte de bal ongelukkig in eigen doel, maar anders had Cvetkovic hem wel binnen gegleden. 

Om nogmaals het belang van Hazard te onderstrepen: hij dook in elke vrije ruimte die er was en maakte het de verdediging van Club heel moeilijk. Blauw-zwart had die hele eerste helft welgeteld één kans: een schot van Tzolis gepakt door Coosemans in... minuut 45. De Cat had een paar schietkansen, maar heeft ook al beter afgewerkt.

Juiste tactiek van Hasi

Kana deed een uitstekende job op Vermant en De Cat en Saliba hielden Vanaken uit de match. Die eerste helft was wat de nieuwe bazen - Verschueren en Bornauw - wilden zien: overgave, strijd en respect voor het blazoen. Te veel liet Anderlecht zich de voorbije jaren naar de slachtbank leiden. 

Ter herinnering: de laatste thuisoverwinning van de Brusselaars tegen Club dateerde al van 11 april 2021. Deze keer had Hasi de juiste tactiek uitgetekend. De sleutelspelers van de bezoekers vastzetten en bij balverlies snel omschakelen.

Coosemans met heel belangrijke redding

Anderlecht had controle over de hele wedstrijd. Die tweede helft kregen ze nog een pak kansen, maar Jackers hield Club in de match op pogingen van Bertaccini. De bezoekers konden daar eigenlijk héél weinig tegenover zetten. Het verschil met woensdag was enorm. 

En toch moest Coosemans Anderlecht nog recht houden toen Mechele helemaal alleen voor hem kwam. De doelman redde en Anderlecht overleefde het slotoffensief van Club met de nodige moeite, al kwam dat toch héél laat op gang. Het zal bij paars-wit een opluchting vna jewelste zijn om eindelijk eens een topmatch te winnen.

Opstellingen

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.73 7
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/28 (17.9%)
Meer statistieken
Camara Ilay 70' 7.36 7.5
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Kana Marco 90' 7.63 7.5
  • Nauwkeurige passes: 37/41 (90.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Hey Lucas   90' 7.44 7
  • Nauwkeurige passes: 29/32 (90.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Augustinsson Ludwig 90' 7.16 7
  • Nauwkeurige passes: 34/41 (82.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Saliba Nathan-Dylan 70' 6.56 6.5
  • Nauwkeurige passes: 22/27 (81.5%)
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
De Cat Nathan 88' 6.61 8
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/4
Meer statistieken
Bertaccini Adriano   75' 6.9 8
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/4
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Hazard Thorgan   90' 7.2 8
  • Nauwkeurige passes: 38/47 (80.9%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Angulo Nilson 90' 6.55 7.5
  • Nauwkeurige passes: 24/30 (80%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Cvetkovic Mihajlo   88' 6.25 8
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
N'Diaye Moussa 2' 7.02  
Meer statistieken
Verschaeren Yari 0'  
Kikkenborg Mads 0'  
Vazquez Luis 0'  
Llansana Enric 20' 6.29 7
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Stroeykens Mario   15' 6.41 7
Meer statistieken
Sardella Killian 20' 7.01 7
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
Meer statistieken
Maamar Ali 0'  
Degreef Tristan 2' 6.77  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Kanate Ibrahim 0'  
 

Club Brugge Club Brugge
Jackers Nordin 90' 6.92 6
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/26 (30.8%)
Meer statistieken
Sabbe Kyriani 15' 6.3 5
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 6.55 5
  • Nauwkeurige passes: 58/63 (92.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Ordonez Joel   90' 6.37 6
  • Nauwkeurige passes: 50/57 (87.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Meer statistieken
Seys Joaquin 90' 6.88 6
  • Nauwkeurige passes: 49/56 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Stankovic Aleksandar 88' 6.77 5
  • Nauwkeurige passes: 36/39 (92.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Onyedika Raphael   88' 7.03 6
  • Nauwkeurige passes: 59/64 (92.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Vanaken Hans 90' 6.75 5
  • Nauwkeurige passes: 50/56 (89.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Forbs Carlos 60' 6.39 4
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Vermant Romeo 60' 6.64 4
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Tzolis Christos   88' 5.91 5
  • Nauwkeurige passes: 25/37 (67.6%)
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Romero Zaid 0'  
Tresoldi Nicolò 30' 5.98 4
Meer statistieken
Vetlesen Hugo 2' 6.24  
Meer statistieken
Sandra Cisse 0' 6.25  
Meer statistieken
Van Den Heuvel Tristan 0'  
Siquet Hugo   75' 5.38 4
  • Nauwkeurige passes: 21/35 (60%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Meer statistieken
Spileers Jorne 0'  
Diakhon Mamadou 30' 6.21 4
  • Nauwkeurige passes: 9/14 (64.3%)
Meer statistieken
Vanden Driessche Argus 0'  
Campbell Shandre 2' 6.3  
Meer statistieken
Furo Kaye 0'  
Herbeleef Anderlecht - Club Brugge

