Lotto Park danst: Anderlecht wint voor eerste keer in 4 jaar thuis van onherkenbaar Club Brugge

Anderlecht heeft thuis gewonnen van Club Brugge. De bezoekers leken in niets op het elftal dat het woensdag Barcelona zo moeilijk maakte. Maar ook een pluim voor de geplaagde Besnik Hasi, want hij bracht zijn spelers met de juiste mentaliteit en tactiek aan de aftrap.

Club Brugge kwam als topfavoriet naar het Lotto Park, maar dat was er niet aan te zien. Hing de Champions League-match tegen Barcelona nog in de benen? In ieder geval was het een feit dat Anderlecht veel scherper en steviger aan de match begon.

Anderlecht veel scherper en snediger

Quasi alle duels werden gewonnen door de thuisploeg en Bertaccini had al na twee minuten een goeie kans. Na zes minuten was het zelfs prijs. Een goeie combinatie op de flank richting Hazard en die zette hard voor. Mechele werkte de bal ongelukkig in eigen doel, maar anders had Cvetkovic hem wel binnen gegleden.

Om nogmaals het belang van Hazard te onderstrepen: hij dook in elke vrije ruimte die er was en maakte het de verdediging van Club heel moeilijk. Blauw-zwart had die hele eerste helft welgeteld één kans: een schot van Tzolis gepakt door Coosemans in... minuut 45. De Cat had een paar schietkansen, maar heeft ook al beter afgewerkt.

Juiste tactiek van Hasi

Kana deed een uitstekende job op Vermant en De Cat en Saliba hielden Vanaken uit de match. Die eerste helft was wat de nieuwe bazen - Verschueren en Bornauw - wilden zien: overgave, strijd en respect voor het blazoen. Te veel liet Anderlecht zich de voorbije jaren naar de slachtbank leiden.

Ter herinnering: de laatste thuisoverwinning van de Brusselaars tegen Club dateerde al van 11 april 2021. Deze keer had Hasi de juiste tactiek uitgetekend. De sleutelspelers van de bezoekers vastzetten en bij balverlies snel omschakelen.

Coosemans met heel belangrijke redding

Anderlecht had controle over de hele wedstrijd. Die tweede helft kregen ze nog een pak kansen, maar Jackers hield Club in de match op pogingen van Bertaccini. De bezoekers konden daar eigenlijk héél weinig tegenover zetten. Het verschil met woensdag was enorm.

En toch moest Coosemans Anderlecht nog recht houden toen Mechele helemaal alleen voor hem kwam. De doelman redde en Anderlecht overleefde het slotoffensief van Club met de nodige moeite, al kwam dat toch héél laat op gang. Het zal bij paars-wit een opluchting vna jewelste zijn om eindelijk eens een topmatch te winnen.