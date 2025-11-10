Nathan De Cat nu nog bij U17, maar... de grote Duivels lonken al

Nathan De Cat nu nog bij U17, maar... de grote Duivels lonken al
Foto: © photonews

Nathan De Cat was een van de grote architecten van de zege van RSC Anderlecht tegen Brugge. Een meesterlijke wedstrijd op slechts 17-jarige leeftijd, wat rechtvaardigt dat Sporting hem niet heeft laten vertrekken naar het WK U17.

Toen RSC Anderlecht de moeilijke, volgens sommigen strenge beslissing nam om Nathan De Cat niet te laten vertrekken naar het WK U17, was dat gebaseerd op een duidelijke vaststelling: de 17-jarige "ket" is nu al onmisbaar voor Besnik Hasi.

Is het "normaal" dat een club als Anderlecht afhankelijk is van zo'n jong talent? Vraag dat maar aan Youri Tielemans, die 52 wedstrijden speelde (8 doelpunten, 6 assists) in het seizoen dat hij 17 werd, namelijk 2014-2015. In het seizoen daarvoor werd hij pas enkele dagen voor zijn beslissende twee assists tegen Genk in de Playoffs 17 jaar.

Nathan De Cat is gesneden uit hetzelfde hout, dat van een uitzonderlijk talent dat weinig meer te zoeken heeft bij het nationale U17-team. Het hem laten deelnemen zou een cadeau zijn van RSCA, maar met zijn status als basisspeler in het eerste team kwamen verantwoordelijkheden, die de al brede schouders van De Cat moeten leren dragen.

De U17 zijn gekwalificeerd, Anderlecht heeft Brugge verslagen: alles gaat goed!

Het doel was duidelijk door De Cat niet naar Qatar te laten vertrekken: voorkomen dat ze in een druk programma ten onder gaan. En die 6 op 6 tegen Mechelen en Brugge is precies wat nodig was om iedereen gerust te stellen. Als Anderlecht 2 op 9 had behaald met Nathan De Cat en de Belgische U17 zouden tegelijkertijd uitgeschakeld zijn in Qatar, hadden de Mauven kritieken kunnen verwachten.

Maar de jongens van Bob Browaeys hebben het werk geleverd en, eerlijk gezegd, moesten dat zonder De Cat (en Mokio) doen gezien de loting. Ze zullen nu een stralende De Cat terugkrijgen, die een cruciale rol speelde in de eerste overwinning van RSCA tegen Brugge thuis sinds 2021. Eind goed, al goed. Maar in dit tempo zal Nathan De Cat zich tijdens de internationale breaks bij het A-team voegen. En wedden dat het Sporting daar niets tegen zou hebben!

