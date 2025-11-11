Dé referentiematch? "Anderlecht voor eerst in jaren zonder minderwaardigheidscomplex tegen Club Brugge"

RSC Anderlecht won afgelopen weekend met het kleinste verschil van Club Brugge. Voor het eerst in 4,5 jaar werd thuis nog eens gewonnen van de grote rivaal. En dat deed deugd bij paars-wit. Is de trein nu echt vertrokken?

De overwinning van RSC Anderlecht deed deugd. Voor de staff, voor Besnik Hasi, voor de spelers. En zeker ook voor de supporters, die bijzonder blij waren met de 1-0 zege.

De referentiewedstrijd voor Anderlecht?

Een paar weken geleden was er nog veel kritiek voor Anderlecht (en de coach), maar nu vielen de puzzelstukjes eindelijk een keertje goed. En dus zijn zelfs de analisten vol lof.

"Het was echt genieten en het was ook oververdiend. Dit is iets om mee te nemen en ook iets dat je nu moet meenemen, zodat de trein echt vertrokken is", aldus Sam Kerkhofs in 90 Minutes.

Anderlecht had eens géén minderwaardigheidscomplex tegen Club Brugge

Er werd al eens gewonnen op bezoek bij Club Brugge, maar dat was toen minder verdiend dan nu. "Na die match werd gesproken over een referentiematch, maar uiteindelijk bleek het dat niet te zijn", pikte Filip Joos in.





"Nu is de kans veel groter dat dit de referentiematch wél is. Het lek is volgens mij boven. Ze begonnen zonder minderwaardigheidscomplex en dat is zelden gebeurd in de laatste vijf-zes jaar tegen Club Brugge. Daarom winnen ze ook volgens mij."