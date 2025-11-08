Datum: 08/11/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 14
Stadion: Bosuil
Antwerp na strafschop grotendeels bevrijd: cruciale overwinning doet druk op coach Stef Wils enigszins afnemen
Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Bosuilstadion
| 14 reacties
Antwerp na strafschop grotendeels bevrijd: cruciale overwinning doet druk op coach Stef Wils enigszins afnemen
Foto: © photonews

Er was een crisissfeertje ontstaan bij Antwerp, vooral de druk op coach Stef Wils was stilaan onhoudbaar. Thuis tegen La Louvière was slechts één resultaat voldoende en dat was winst.

Voor de aftrap ging de aandacht uit naar de supporterstaferelen. De Antwerp-aanhang wees met een supportersactie het bestuur en de ploeg met de vinger voor de hoge abonnementsprijzen en de huidige sportieve situatie. Het bezoekersvak bleef dan weer volledig leeg: omdat ze geen megafoons en trommels mochten meenemen, bleven de La Louvière-fans thuis.

De geplaagde Stef Wils legde zijn lot deels in handen van Adekami en Praet, die kwamen allebei in de ploeg bij stamnummer 1. Bij La Louvière was er enkel één noodzakelijke wijziging: Benavides verving de geschorste Liongola. Ook zonder die laatste deden de Wolven aavankelijk wat ze al een heel seizoen doen: amper iets weggeven.

Rood voor sterkhouder La Louvière

Antwerp nam initiatief en had het overwicht, maar miste ook de creativiteit om de bezoekers te ontwrichten. Die konden op basis van de rangschikking de partij aanvatten met vertrouwen: Taquin liet zijn achterlinie ook opschuiven in de loop van de eerste helft. Zonder ophef naar een nul-nulletje bij de koffie? Neen, want Maës liet op slag van rust zijn arm zwaaien en raakte het gezicht van Somers. Bram Van Driessche trok rood.

Met een man meer kon Antwerp wat vaker hoger op het veld de bal recupereren. Na een passje van Praet richting Janssen moest Peano ingrijpen. Die tussenkomst van de Argentijn kwam er nog net op tijd, maar even later was hij net te laat toen Janssen richting eerste paal kroop. De doelman werkte de Nederlander zo neer, Van Driessche wees naar de stip. Janssen trapte de elfmeter rechtdoor, goed genoeg voor de 1-0.

Antwerp beslist match meteen na openingstreffer

De thuisploeg brak de veer helemaal bij La Louvière door er ook snel 2-0 van te maken. Balverlies van Faye werd afgestraft. Al-Sahafi, oog in oog met Peano, faalde niet. Voor een bevrijd Antwerp lukte het plots wel om knappe combinaties op de mat te toveren. Adekami trapte na een fraaie aanval op Peano. Scott joeg na een één-tweetje met Janssen de 3-0 in het dak van het doel. 

Na slecht ontzetten bij rood-wit kon ook de promovendus in de slotfase scoren na een één-tweetje. Twee invallers boksten de 3-1 in elkaar: Beka Beka rondde mooi af na samenspel met Bretelle. De Wolven zetten toch nog eens aan, maar het was te laat voor een comeback. Stef Wils zal een zucht van opluchting slaken: met deze driepunter wipt zijn ploeg over Cercle Brugge. De Great Old staat niet langer voorlaatste.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' -
Van Den Bosch Zeno 90' -
Kouyaté Kiki 80' -
Tsunashima Yuto 90' -
Somers Thibo 90' -
Hamdaoui Youssef 64' -
Benítez Mauricio 90' -
Praet Dennis 90' -
Adekami Farouck 80' -
Al-Sahafi Marwan 68' -
Janssen Vincent 90' -
Bank
Corbanie Kobe 0'  
Babadi Isaac 26' -
Thoelen Yannick 0'  
Bijl Glenn 0'  
Bozhinov Rosen 10' -
Scott Christopher 22' -
Diawara Mahamadou 0'  
Valencia Anthony 0'  
David Gabriel 10' -
 

La Louvière La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' -
Benavides Dario 45' -
Faye Wagane 90' -
Okou Yllan 90' -
Alain Lamego Djibril 90' -
Lutonda Thierry 63' -
Maës Owen 45' -
Gueulette Samuel 77' -
Ito Joël 77' -
Mendy Oucasse 63' -
Afriyie Jerry 90' -
Bank
De Schrevel Celestin 0'  
Beka Beka Alexis 13' -
Moussa Fall Pape 27' -
Yaya Guindo Mohamed 0'  
Pau Maxime 27' -
Maisonneuve Maxence 45' -
Lahssaini Sami 0'  
Bretelle Lucas 13' -
Sidibe Sekou 0'  
Herbeleef Antwerp - La Louvière

Vooraf

LIVE: Tonen Antwerp-spelers de nodige vechtlust om het vel van hun coach te redden?

LIVE: Tonen Antwerp-spelers de nodige vechtlust om het vel van hun coach te redden?

10:45

De schijnwerpers zijn meer dan ooit gericht op coach Stef Wils bij Antwerp. De huidige situatie kan immers niet blijven aanslepen. Redden de Antwerp-spelers het vel van hun...

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 09/11 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 09/11 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 09/11 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 09/11 Union SG Union SG
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved