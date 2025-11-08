Antwerp na strafschop grotendeels bevrijd: cruciale overwinning doet druk op coach Stef Wils enigszins afnemen

Er was een crisissfeertje ontstaan bij Antwerp, vooral de druk op coach Stef Wils was stilaan onhoudbaar. Thuis tegen La Louvière was slechts één resultaat voldoende en dat was winst.

Voor de aftrap ging de aandacht uit naar de supporterstaferelen. De Antwerp-aanhang wees met een supportersactie het bestuur en de ploeg met de vinger voor de hoge abonnementsprijzen en de huidige sportieve situatie. Het bezoekersvak bleef dan weer volledig leeg: omdat ze geen megafoons en trommels mochten meenemen, bleven de La Louvière-fans thuis.

De geplaagde Stef Wils legde zijn lot deels in handen van Adekami en Praet, die kwamen allebei in de ploeg bij stamnummer 1. Bij La Louvière was er enkel één noodzakelijke wijziging: Benavides verving de geschorste Liongola. Ook zonder die laatste deden de Wolven aavankelijk wat ze al een heel seizoen doen: amper iets weggeven.

Rood voor sterkhouder La Louvière

Antwerp nam initiatief en had het overwicht, maar miste ook de creativiteit om de bezoekers te ontwrichten. Die konden op basis van de rangschikking de partij aanvatten met vertrouwen: Taquin liet zijn achterlinie ook opschuiven in de loop van de eerste helft. Zonder ophef naar een nul-nulletje bij de koffie? Neen, want Maës liet op slag van rust zijn arm zwaaien en raakte het gezicht van Somers. Bram Van Driessche trok rood.

Met een man meer kon Antwerp wat vaker hoger op het veld de bal recupereren. Na een passje van Praet richting Janssen moest Peano ingrijpen. Die tussenkomst van de Argentijn kwam er nog net op tijd, maar even later was hij net te laat toen Janssen richting eerste paal kroop. De doelman werkte de Nederlander zo neer, Van Driessche wees naar de stip. Janssen trapte de elfmeter rechtdoor, goed genoeg voor de 1-0.

Antwerp beslist match meteen na openingstreffer

De thuisploeg brak de veer helemaal bij La Louvière door er ook snel 2-0 van te maken. Balverlies van Faye werd afgestraft. Al-Sahafi, oog in oog met Peano, faalde niet. Voor een bevrijd Antwerp lukte het plots wel om knappe combinaties op de mat te toveren. Adekami trapte na een fraaie aanval op Peano. Scott joeg na een één-tweetje met Janssen de 3-0 in het dak van het doel.

Na slecht ontzetten bij rood-wit kon ook de promovendus in de slotfase scoren na een één-tweetje. Twee invallers boksten de 3-1 in elkaar: Beka Beka rondde mooi af na samenspel met Bretelle. De Wolven zetten toch nog eens aan, maar het was te laat voor een comeback. Stef Wils zal een zucht van opluchting slaken: met deze driepunter wipt zijn ploeg over Cercle Brugge. De Great Old staat niet langer voorlaatste.