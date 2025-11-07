Datum: 07/11/2025 21:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 14
Wie schiet daar wat mee op? Dender en Zulte Waregem laten match met twee gezichten zien
Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Denderleeuw
Foto: © photonews

FCV Dender EH en Zulte Waregem zijn speeldag 14 begonnen met een partij met twee gezichten. De thuisploeg haalde amper één doelpunt uit een degelijke eerste helft en liep na de pauze voor de zoveelste keer in het mes. Uiteindelijk pakte het wel nog een puntje, maar wat schiet het daar mee op?

De laatste competitiezege van FCV Dender dateerde al van 11 mei, toen thuis met 5-0 werd gewonnen van OH Leuven in de Europe Play-offs. Hoog tijd om dus nog eens een driepunter te proberen bij te schrijven, want de kloof tussen de hekkensluiter en de rest was toch al zeven punten of meer.

Coach Milkon koos ervoor om Verrips in doel te zetten. Hij verving na een maand blessure Dietsch onder de lat. Verder koos de oefenmeester voor De Fougerolles in de plaats van Goncalves in de basiself in de zoektocht naar de eerste driepunter van het seizoen.

Twee wissels bij Dender, twee wissels bij Zulte Waregem

Bij de bezoekers ook twee wissels. Aké mocht op de rechterflank opdraven en verving zo Gavriel, terwijl centraal achterin Lemoin Kiilerich verving. Coach Vandenbroeck had vooraf zijn ploeg ook verwittigd voor eventuele onderschatting.

En dus wilde Essevee meteen laten zien waar het toe in staat was, maar de eerste halve kansjes via Aké en Erenbjerg leverden geen doelpunt op. En aan de overkant was het wél snel raak. Mbamba stuurde Nsimba knap diep. Die omspeelde Gabriël en legde de 1-0 makkelijk binnen.

Dender zo na een kwartier al op rozen in een wedstrijd die door de bus van Zulte Waregem een kwartier later moest beginnen. In een eerste helft die voor de rest niet zoveel meer om het lijf had was er nog een afstandsknal van Kvet en een bal op de paal van Marijnissen: 1-0 bij de rust.

Beterschap na de koffie dan maar? Niet meteen, want de eerste tien minuten na de pauze bleef het bij steriele druk en de eerste echte kans werd aan de overkant door Toshevski plompverloren naast het doel getrapt. 

Ementa zet comeback Zulte Waregem in met eerste goal

En toen was er op het uur plots de gelijkmaker van Essevee. Nyssen kon vanop de rechterflank scherp voorzetten en Ementa knikte via de paal knap tegen de palen. Voor de Deense bonk meteen zijn eerste van het seizoen in loondienst van Zulte Waregem.

Dan maar op het elan doorgaan, dachten ze daar. Vijf minuten later kreeg Aké veel tijd om aan te leggen en hij plaatste het leer prinsheerlijk in de verste bovenhoek: van de hel naar de hemel, erop én erover. Dender probeerde daarna een vuist te maken met de debuterende Alireza tussen de lijnen.

Vijf minuten voor tijd zorgde de belegering op een hoekschop voor de 2-2: Marijnissen trapte van dichtbij de gelijkmaker tegen de touwen. Daar bleef het bij, een puntendeling waar eigenlijk geen van beide ploegen wat mee opschiet.

Opstellingen

FCV Dender EH FCV Dender EH
Verrips Michael 90' 6.3 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 17/48 (35.4%)
Meer statistieken
Ferraro Fabio 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 28/42 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/11 (27.3%)
  • Balverliezen: 29
Meer statistieken
De Fougerolles Luc 80' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 55/61 (90.2%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Fredrick Benjamin   90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 42/44 (95.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Marijnissen Luc 90' 7.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 47/57 (82.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Schoten op doelkader: 1
Meer statistieken
Sambu Marsoni 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 30/37 (81.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Viltard Malcolm 69' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 28/35 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Mbamba Noah A 80' 6.8 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/29 (79.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Kvet Roman 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 30/38 (78.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Nsimba Bruny 42' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Toshevski David 69' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Goncalves Bryan 0'  
Rodes Nathan 21' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
Meer statistieken
Attah Kadiri Jordan 10' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Hrnčár David 0'  
Acquah Desmond 0'  
Jahanbakhsh Alireza 21' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Dietsch Guillaume 0'  
Moutha-Sebtaoui Nail 10' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Berte Mohamed 48' 6.3 -
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
 

Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 90' 6.3 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Cappelle Yannick   58' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 39/48 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Lemoine Laurent 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 55/66 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Tanghe Anton 78' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 27/33 (81.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Nyssen Benoit A 90' 6.3 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 25/35 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Claes Thomas 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 34/40 (85%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Nnadi Tochukvu 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 54/61 (88.5%)
Meer statistieken
Opoku Joseph 58' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Erenbjerg Jeppe 78' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 18/24 (75%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ake Marley 86' 7.5 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Ementa Anosike 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/26 (46.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Bank
Bostyn Louis 0'  
Kiilerich Jakob 12' 6.4 -
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Lofolomo Enrique 12' 6.1 -
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Vossen Jelle 0'  
Gavriel Stavros 32' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Soglo Emran A 32' 6.6 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Hedl Tobias 0'  
Ujka Serxho 4' 5.7  
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
De Jaegere Benoit 0'  
