Wie schiet daar wat mee op? Dender en Zulte Waregem laten match met twee gezichten zien

FCV Dender EH en Zulte Waregem zijn speeldag 14 begonnen met een partij met twee gezichten. De thuisploeg haalde amper één doelpunt uit een degelijke eerste helft en liep na de pauze voor de zoveelste keer in het mes. Uiteindelijk pakte het wel nog een puntje, maar wat schiet het daar mee op?

De laatste competitiezege van FCV Dender dateerde al van 11 mei, toen thuis met 5-0 werd gewonnen van OH Leuven in de Europe Play-offs. Hoog tijd om dus nog eens een driepunter te proberen bij te schrijven, want de kloof tussen de hekkensluiter en de rest was toch al zeven punten of meer.

Coach Milkon koos ervoor om Verrips in doel te zetten. Hij verving na een maand blessure Dietsch onder de lat. Verder koos de oefenmeester voor De Fougerolles in de plaats van Goncalves in de basiself in de zoektocht naar de eerste driepunter van het seizoen.

Twee wissels bij Dender, twee wissels bij Zulte Waregem

Bij de bezoekers ook twee wissels. Aké mocht op de rechterflank opdraven en verving zo Gavriel, terwijl centraal achterin Lemoin Kiilerich verving. Coach Vandenbroeck had vooraf zijn ploeg ook verwittigd voor eventuele onderschatting.

En dus wilde Essevee meteen laten zien waar het toe in staat was, maar de eerste halve kansjes via Aké en Erenbjerg leverden geen doelpunt op. En aan de overkant was het wél snel raak. Mbamba stuurde Nsimba knap diep. Die omspeelde Gabriël en legde de 1-0 makkelijk binnen.

Dender zo na een kwartier al op rozen in een wedstrijd die door de bus van Zulte Waregem een kwartier later moest beginnen. In een eerste helft die voor de rest niet zoveel meer om het lijf had was er nog een afstandsknal van Kvet en een bal op de paal van Marijnissen: 1-0 bij de rust.

Beterschap na de koffie dan maar? Niet meteen, want de eerste tien minuten na de pauze bleef het bij steriele druk en de eerste echte kans werd aan de overkant door Toshevski plompverloren naast het doel getrapt.

Ementa zet comeback Zulte Waregem in met eerste goal

En toen was er op het uur plots de gelijkmaker van Essevee. Nyssen kon vanop de rechterflank scherp voorzetten en Ementa knikte via de paal knap tegen de palen. Voor de Deense bonk meteen zijn eerste van het seizoen in loondienst van Zulte Waregem.

Dan maar op het elan doorgaan, dachten ze daar. Vijf minuten later kreeg Aké veel tijd om aan te leggen en hij plaatste het leer prinsheerlijk in de verste bovenhoek: van de hel naar de hemel, erop én erover. Dender probeerde daarna een vuist te maken met de debuterende Alireza tussen de lijnen.

Vijf minuten voor tijd zorgde de belegering op een hoekschop voor de 2-2: Marijnissen trapte van dichtbij de gelijkmaker tegen de touwen. Daar bleef het bij, een puntendeling waar eigenlijk geen van beide ploegen wat mee opschiet.