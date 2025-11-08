Draak van een wedstrijd levert belangrijke driepunter op in Cercle Brugge - OH Leuven

Genieten was de wedstrijd tussen Cercle Brugge en OH Leuven niet. De thuisploeg leek alles in handen te hebben genomen in de eerste helft, maar na de pauze gingen de Leuvenaars erop en erover. En zo zet OH Leuven zijn sterke reeks verder en springt het weg van Cercle Brugge.

Cercle Brugge en OH Leuven waren vooraf gedeeld dertiende in de stand, al hadden de Leuvenaars al meer wedstrijden gewonnen - Cercle is met zes gelijke spelen de koning van de puntendelingen en beseft dat het daar weinig aan heeft.

Twaalf punten uit dertien wedstrijden? Dat is voor beide teams te weinig. De thuisploeg staat onder druk na een teleurstellende 5 op 24, de bezoekers konden vorige week stunten tegen KAA Gent met een duidelijke 4-0 overwinning onder nieuwe coach Mazzu.

Bedroevende wedstrijd met drie doelpunten

Felice Mazzu wilde na de zege tegen Gent doorgaan op het elan. Oscar Gil was geelgeschorst, waardoor Thibault Vlietinck wel in het team kwam. Lawrence Agyekum verving de geblesseerde Hannes Van Der Bruggen bij Cercle Brugge, Makaya Ibrahima Diaby kwam in de ploeg voor Steve Ngoura.

Zonder zijn kapitein kon Cercle Brugge heel weinig laten zien in de wedstrijd tegen OH Leuven. In een bedroevende eerste helft kwam het echter wél op voorsprong dankzij Edan Diop tien minuten voor de rust, terwijl de bezoekers helemaal niets lieten zien.

Na de koffie kregen we even een iets hoopvoller begin en kregen we via Lukasz Lakomy ook een heel erg knappe 1-1 te zien, maar al snel kwamen we opnieuw in hetzelfde slordige en trage spel terecht. En dus bleef het wachten op iemand die het verschil zou maken.

OH Leuven mist zijn start onder Felice Mazzu duidelijk niet

Na mistasten achterin bij Cercle Brugge kon Mathieu Maertens de 1-2 snel aanbieden aan Sory Kaba, maar dat doelpunt viel echt wel uit de lucht op het uur. De Vereniging kreeg daarna nog een halfuur om orde op zaken te stellen, maar liet dat na.

Verder dan een paar schuchtere pogingen van onder meer Magnée kwam het niet. Het blijft zo achter op plaats veertien in de stand en ziet OH Leuven een knappe 6 op 6 pakken onder Felice Mazzu - al moet ook daar het niveau nog omhoog.