Datum: 08/11/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 14
Draak van een wedstrijd levert belangrijke driepunter op in Cercle Brugge - OH Leuven
Foto: © photonews

Genieten was de wedstrijd tussen Cercle Brugge en OH Leuven niet. De thuisploeg leek alles in handen te hebben genomen in de eerste helft, maar na de pauze gingen de Leuvenaars erop en erover. En zo zet OH Leuven zijn sterke reeks verder en springt het weg van Cercle Brugge.

Cercle Brugge en OH Leuven waren vooraf gedeeld dertiende in de stand, al hadden de Leuvenaars al meer wedstrijden gewonnen - Cercle is met zes gelijke spelen de koning van de puntendelingen en beseft dat het daar weinig aan heeft.

Twaalf punten uit dertien wedstrijden? Dat is voor beide teams te weinig. De thuisploeg staat onder druk na een teleurstellende 5 op 24, de bezoekers konden vorige week stunten tegen KAA Gent met een duidelijke 4-0 overwinning onder nieuwe coach Mazzu.

Bedroevende wedstrijd met drie doelpunten

Felice Mazzu wilde na de zege tegen Gent doorgaan op het elan. Oscar Gil was geelgeschorst, waardoor Thibault Vlietinck wel in het team kwam. Lawrence Agyekum verving de geblesseerde Hannes Van Der Bruggen bij Cercle Brugge, Makaya Ibrahima Diaby kwam in de ploeg voor Steve Ngoura.

Zonder zijn kapitein kon Cercle Brugge heel weinig laten zien in de wedstrijd tegen OH Leuven. In een bedroevende eerste helft kwam het echter wél op voorsprong dankzij Edan Diop tien minuten voor de rust, terwijl de bezoekers helemaal niets lieten zien.

Na de koffie kregen we even een iets hoopvoller begin en kregen we via Lukasz Lakomy ook een heel erg knappe 1-1 te zien, maar al snel kwamen we opnieuw in hetzelfde slordige en trage spel terecht. En dus bleef het wachten op iemand die het verschil zou maken.

OH Leuven mist zijn start onder Felice Mazzu duidelijk niet

Na mistasten achterin bij Cercle Brugge kon Mathieu Maertens de 1-2 snel aanbieden aan Sory Kaba, maar dat doelpunt viel echt wel uit de lucht op het uur. De Vereniging kreeg daarna nog een halfuur om orde op zaken te stellen, maar liet dat na.

Verder dan een paar schuchtere pogingen van onder meer Magnée kwam het niet. Het blijft zo achter op plaats veertien in de stand en ziet OH Leuven een knappe 6 op 6 pakken onder Felice Mazzu - al moet ook daar het niveau nog omhoog.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Delanghe Maxime 90' 5.93 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Nazinho Flavio 90' 6.08 -
  • Nauwkeurige passes: 30/45 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/12 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/10 (10%)
  • Balverliezen: 33
Meer statistieken
Utkus Edgaras 82' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 57/66 (86.4%)
Meer statistieken
Kakou Emmanuel 90' 6.81 -
  • Nauwkeurige passes: 51/58 (87.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/11 (36.4%)
Meer statistieken
Magnée Gary 90' 7.66 -
  • Nauwkeurige passes: 49/65 (75.4%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 4/10 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 10/26 (38.5%)
  • Balverliezen: 25
Meer statistieken
Diaby Ibrahima   67' 6.02 -
  • Nauwkeurige passes: 24/29 (82.8%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Diop Edan 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 40/51 (78.4%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 11/12 (91.7%)
  • Balverliezen: 22
Meer statistieken
Agyekum Lawrence 67' 6.21 -
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Gerkens Pieter 90' 5.74 -
  • Nauwkeurige passes: 24/32 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Diakite Oumar 90' 6.46 -
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/5
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Minda Alan 82' 6.24 -
  • Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 3/7 (42.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Warleson 0'  
Erick 8' 6.12  
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ngoura Steve 23' 6.39 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Mpanzu Beni Christophe 0'  
Adewumi Oluwaseun 23' 6.34 -
  • Nauwkeurige passes: 7/12 (58.3%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Jurado Heriberto 0'  
De Wilde Nils 0'  
Ravych Christiaan 8' 6.34  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
Meer statistieken
 

OH Leuven OH Leuven
Leysen Tobe 90' 7.28 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 23/49 (46.9%)
Meer statistieken
Akimoto Takahiro 90' 6.48 -
  • Nauwkeurige passes: 24/29 (82.8%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/8 (12.5%)
Meer statistieken
Nyakossi Roggerio 45' 6.68 -
  • Nauwkeurige passes: 25/27 (92.6%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Dussenne Noë 90' 6.57 -
  • Nauwkeurige passes: 23/29 (79.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Pletinckx Ewoud 90' 6.67 -
  • Nauwkeurige passes: 22/28 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Vlietinck Thibault 29' 5.97 -
  • Nauwkeurige passes: 3/8 (37.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Maziz Youssef 22' 6.2 -
Meer statistieken
George Wouter 45' 6.11 -
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Lakomy Lukasz 90' 7.23 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/25 (60%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/10 (10%)
Meer statistieken
Ikwuemesi Chukwubuikem 80' 6.44 -
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Kaba SoryA   90' 8.18 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/18 (55.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bank
Verstraete Birger 68' 6.26 -
  • Nauwkeurige passes: 15/24 (62.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Verlinden Thibaud 45' 7.01 -
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Karim Traoré Abdoul 0'  
Teklab Henok 0'  
Prévôt Maxence Andre 0'  
Mijatovic Jovan 10' 6.56 -
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Maertens Mathieu A 45' 6.93 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Opoku Davis 61' 6.34 -
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Meer statistieken
Herbeleef Cercle Brugge - OH Leuven

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 1-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 20:45 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 09/11 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 09/11 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 09/11 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 09/11 Union SG Union SG
