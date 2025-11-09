Nederlaag, voorlaatste en interlandbreak: 'Geduld is op bij Cercle, dit moet de opvolger van Cinel zijn'

Nederlaag, voorlaatste en interlandbreak: 'Geduld is op bij Cercle, dit moet de opvolger van Cinel zijn'
Na de overwinning van Antwerp tegen La Louvière is Cercle Brugge opnieuw afgezakt naar de voorlaatste plaats in het klassement. De druk op hoofdcoach Onur Cinel neemt toe, terwijl de ploegleiding wacht op een signaal uit Monaco.

Onvrede bij achterban en aandeelhouders

De sportieve situatie van Cercle Brugge is precair. Net als vorig seizoen bevindt de ploeg zich in de onderste regionen van het klassement. De recente nederlaag heeft de positie van trainer Onur Cinel verder onder druk gezet.

Binnen de Vereniging groeit het ongenoegen. Zowel supporters als aandeelhouders uiten hun bezorgdheid over het sportieve beleid. Volgens Het Nieuwsblad is er bij de stakeholders weinig vertrouwen in een ommekeer onder de huidige technische staf.

Zij zouden een trainerswissel op korte termijn wenselijk achten. Toch blijft het wachten op een beslissing van AS Monaco, dat een doorslaggevende stem heeft in het sportieve beleid van Cercle.

Vragen rond opvolging en systeemkeuze

Indien een trainerswissel zich aandient, rijst de vraag wie Onur Cinel zou kunnen opvolgen. Volgens de krant gaat de voorkeur intern uit naar een Belgische coach. Die zou bij voorkeur ervaring hebben met het begeleiden van jonge spelers en bereid zijn om het opleidingsmodel van Monaco te volgen. De zoektocht naar een geschikte kandidaat blijkt echter niet eenvoudig.

Een alternatief is het aanstellen van een buitenlandse coach, maar dat zou wel eens tot nog meer onvrede kunnen leiden. Een andere optie is om Cinel alsnog aan boord te houden, maar dan met een aanpassing van het tactisch plan. De Duitser houdt al veertien wedstrijden vast aan een 4-4-2-formatie, maar beschikt mogelijk niet over het juiste spelersmateriaal om dat systeem succesvol te implementeren.

De interlandbreak biedt Cercle Brugge de gelegenheid om de situatie grondig te evalueren. Dit is het moment om beslissingen te nemen over de sportieve koers. Of dat leidt tot een trainerswissel of een tactische bijsturing, zal afhangen van de komende dagen en het standpunt van Monaco.

