Gent en Genk barsten van de goede intenties, maar vergeten één belangrijk ding

KAA Gent en KRC Genk hebben er op zondagavond een vermakelijk avondje van gemaakt voor de supporters. De bezoekers kwamen via een afgeweken bal op voorsprong, de Buffalo's wisten dankzij andermaal Gandelman een puntje te redden. Daar schieten beide ploegen wel weinig mee op.

Zowel voor KAA Gent als voor KRC Genk stond er wel wat op het spel in de Planet Group Arena, met oog op de Champions' Play-offs en het verdere vervolg van de reguliere competitie. De Buffalo's konden afstand nemen, Genk kon over Gent springen.

Bij de thuisploeg waren onder meer Van der Heyden en Duverne niet fit, waardoor er achterin wat geschoven moest worden. Matties Volckaert maakte daardoor zoals verwacht zijn debuut in de basiself van Ivan Leko.

Veel nieuwkomers bij Gent én Genk, meteen met impact

Kotto, Volckaert en Kadri kwamen uiteindelijk in de ploeg voor Surdez, Samoise en Van der Heyden bij de thuisploeg na de zware nederlaag in Leuven. Thorsten Fink koos voor Kongolo, Medina en Palacios in de plaats van Sor, Kayembe en Nkuba.

Na de knappe zege in Braga wilden de Limburgers doorgaan op dat elan en na een felle Gentse aanvangsfase probeerden ze de wedstrijd in handen te namen. Er waren pogingen van onder meer Hrosovsky en Heymans, maar het was Oh die - via de rug van Volckaert - de 0-1 op het bord kon brengen.

Dat was ook meteen de ruststand en dus wisten de Buffalo's dat ze uit een ander vaatje zouden moeten gaan tappen. De thuisploeg zag in de tweede helft ook nog eens Pakotsi uitvallen - de spoeling achterin wordt zo steeds dunner.

KAA Gent komt via onvermijdelijke Gandelman op gelijke hoogte

Het ging iets meer de lange bal hanteren en probeerde met meer voorzetten te komen. Op eentje daarvan was Gandelman (wie anders?) de juiste man op de juiste plaats en hij kopte de 1-1 staalhard tegen de touwen.

Beide teams hadden zo plots nog meer dan een halfuur om een winnende treffer te voorzien. Beide coaches pompten nog heel wat nieuwkomers tussen de lijnen om extra frisheid te brengen, maar tot veel extra gevaar leidde dat niet.

De bezoekers kwamen met een paar schuchtere schoten, Gent zelf kreeg via Kanga nog een opgelegde kopkans, maar Van Crombrugge stond paraat. Het bleef uiteindelijk bij een 1-1 gelijkspel en daar schieten beide ploegen niet al te veel mee op: Anderlecht en STVV lopen wat weg in de stand.