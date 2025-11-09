Datum: 09/11/2025 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 14
Gent en Genk barsten van de goede intenties, maar vergeten één belangrijk ding
Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Gent
| 27 reacties
Foto: © photonews

KAA Gent en KRC Genk hebben er op zondagavond een vermakelijk avondje van gemaakt voor de supporters. De bezoekers kwamen via een afgeweken bal op voorsprong, de Buffalo's wisten dankzij andermaal Gandelman een puntje te redden. Daar schieten beide ploegen wel weinig mee op.

Zowel voor KAA Gent als voor KRC Genk stond er wel wat op het spel in de Planet Group Arena, met oog op de Champions' Play-offs en het verdere vervolg van de reguliere competitie. De Buffalo's konden afstand nemen, Genk kon over Gent springen. 

Bij de thuisploeg waren onder meer Van der Heyden en Duverne niet fit, waardoor er achterin wat geschoven moest worden. Matties Volckaert maakte daardoor zoals verwacht zijn debuut in de basiself van Ivan Leko.

Veel nieuwkomers bij Gent én Genk, meteen met impact

Kotto, Volckaert en Kadri kwamen uiteindelijk in de ploeg voor Surdez, Samoise en Van der Heyden bij de thuisploeg na de zware nederlaag in Leuven. Thorsten Fink koos voor Kongolo, Medina en Palacios in de plaats van Sor, Kayembe en Nkuba. 

Na de knappe zege in Braga wilden de Limburgers doorgaan op dat elan en na een felle Gentse aanvangsfase probeerden ze de wedstrijd in handen te namen. Er waren pogingen van onder meer Hrosovsky en Heymans, maar het was Oh die - via de rug van Volckaert - de 0-1 op het bord kon brengen.

Dat was ook meteen de ruststand en dus wisten de Buffalo's dat ze uit een ander vaatje zouden moeten gaan tappen. De thuisploeg zag in de tweede helft ook nog eens Pakotsi uitvallen - de spoeling achterin wordt zo steeds dunner.

KAA Gent komt via onvermijdelijke Gandelman op gelijke hoogte

Het ging iets meer de lange bal hanteren en probeerde met meer voorzetten te komen. Op eentje daarvan was Gandelman (wie anders?) de juiste man op de juiste plaats en hij kopte de 1-1 staalhard tegen de touwen.

Beide teams hadden zo plots nog meer dan een halfuur om een winnende treffer te voorzien. Beide coaches pompten nog heel wat nieuwkomers tussen de lijnen om extra frisheid te brengen, maar tot veel extra gevaar leidde dat niet.

De bezoekers kwamen met een paar schuchtere schoten, Gent zelf kreeg via Kanga nog een opgelegde kopkans, maar Van Crombrugge stond paraat. Het bleef uiteindelijk bij een 1-1 gelijkspel en daar schieten beide ploegen niet al te veel mee op: Anderlecht en STVV lopen wat weg in de stand.

Opstellingen

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 6.79 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/24 (29.2%)

Araujo Tiago A   90' 6.45 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 26/34 (76.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/12 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
  • Balverliezen: 21

Kotto Samuel 90' 7.11 -
  • Nauwkeurige passes: 59/67 (88.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)

Paskotsi Maksim   65' 6.08 -
  • Nauwkeurige passes: 33/39 (84.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)

Ito Atsuki 90' 6.94 -
  • Nauwkeurige passes: 31/36 (86.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)

Kadri Abdelkahar 90' 6.45 -
  • Nauwkeurige passes: 43/47 (91.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)

Skoras Michal 74' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)

Delorge Mathias 90' 7.16 -
  • Nauwkeurige passes: 56/61 (91.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/5
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/8 (12.5%)

Gandelman Omri 90' 7.64 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/17 (58.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3

Goore Hyllarion 73' 6.29 -
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)

Bank
Kanga Wilfried 17' 6.61 -
  • Schoten op doel: 1/3

Sonko Momodou 16' 6.44 -
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)

Samoise Matisse 6' 6.31  
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)

Surdez Franck 0'  
Lopes Leonardo Da Silva 25' 6.17 -
  • Nauwkeurige passes: 6/11 (54.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/7 (0%)

Vandenberghe Tom 0'  
Lagae Bram 0'  
De Vlieger Tibe 0'  
 

KRC Genk KRC Genk
Van Crombrugge Hendrik 90' 6.74 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1

Palacios Adrian 87' 6.98 -
  • Nauwkeurige passes: 54/61 (88.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)

Smets Matte 90' 7.27 -
  • Nauwkeurige passes: 91/94 (96.8%)

Sadick Aliu Mujaid 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 79/88 (89.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/12 (25%)

Ndenge Kongolo Josue   90' 6.58 -
  • Nauwkeurige passes: 44/52 (84.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/6 (50%)

Heynen Bryan 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 84/91 (92.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)

Hrosovský Patrik 90' 6.82 -
  • Nauwkeurige passes: 53/59 (89.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)

Medina Yaimar 74' 6.38 -
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Sleutelpasses: 1

Heymans Daan 90' 6.27 -
  • Nauwkeurige passes: 57/70 (81.4%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)

Karetsas Konstantinos A 74' 7.56 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 32/39 (82.1%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/6 (100%)

Oh Hyun-Gyu 74' 7.88 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Schoten op doel: 1/4

Bank
Steuckers Jarne 16' 6.73 -
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)

Sor Yira Collins 16' 6.56 -
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)

Kayembe Joris 3' 6.49  
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)

Bibout Aaron 0'  
Sattlberger Nikolas 0'  
Mirisola Robin 16' 6.81 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1

Adedeji-Sternberg Noah 0'  
Stevens Brent 0'  
Erabi Jusef 0'  
Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 1-0 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Union SG Union SG
