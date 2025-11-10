'Cruciaal moment komt eraan: KRC Genk ging miljoenen verdienen, maar dat draaide anders uit'

Foto: © photonews

De transfer van Yira Sor naar KRC Genk in januari 2023 werd destijds aangekondigd als een strategische investering. De flankaanvaller kwam over van Slavia Praag voor een aanzienlijk bedrag en moest uitgroeien tot een lucratieve uitgaande transfer. Die verwachting is echter niet ingelost.

Verwachtingen versus realiteit

Sor werd binnengehaald met het oog op rendement, zowel sportief als financieel. Zijn snelheid en diepgang op de flank werden gezien als troeven voor de Belgische competitie. Vooral blessures hebben er echter voor gezorgd dat zijn impact bij Genk tot dusver beperkt bleef. De speler kende meerdere fysieke terugvallen en kon daardoor geen constante prestaties leveren.

De clubleiding van Genk staat nu voor een strategische keuze. Het contract van Sor loopt nog tot de zomer van 2027. Dat betekent dat de komende transferperiode cruciaal wordt.

Indien Genk nog een transfersom wil realiseren, is een verkoop voor het einde van de zomer van 2026 aangewezen. Een andere optie is het verlengen van zijn contract, al dan niet met aangepaste voorwaarden, zo laat Het Laatste Nieuws weten.

Marktwaarde en perspectief

Volgens gegevens van Transfermarkt bedraagt de huidige marktwaarde van Sor vier miljoen euro. Dat is aanzienlijk lager dan de initiële verwachtingen bij zijn komst. De vraag rijst of Genk dat bedrag nog effectief kan recupereren bij een eventuele verkoop. De speler heeft nog tijd om zich te herpakken, maar de marge wordt kleiner.

De sportieve staf zal de komende maanden moeten evalueren of Sor nog in het toekomstplan past. Zijn profiel blijft interessant, maar de concurrentie op de flanken is groot. Indien hij geen vaste waarde wordt, zal Genk mogelijk geneigd zijn om hem van de hand te doen.

KRC Genk
KAA Gent
Yira Collins Sor

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 1-0 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Union SG Union SG

