Verdwijnen de play-offs toch niet? Dit is het plan van Sam Baro om de competitiehervorming tegen te houden

De play-offs verdwijnen na dit seizoen en de Jupiler Pro League gaat weer naar 18 ploegen. Maar die hervorming krijgt nu onverwachte tegenwind. Verschillende topclubs willen de beslissing alsnog terugdraaien.

Zoals u weet verdwijnen de play-offs na dit seizoen en gaan we terug naar een competitie met 18 clubs. Deze hervorming had voor- en tegenstanders. Maar nu blijkt dat het toch op meer kritiek botst.

Sam Baro, eigenaar van KAA Gent, riep alle grote Belgische clubs al samen, want zij zouden ervoor willen zorgen dat die hervorming er niet komt. Héél opvallend is het, Peter Vandenbempt weet dat geen enkele topclub deze veranderingen eigenlijk wou.

Grote clubs willen hervorming tegenhouden

Volgens de commentator heeft Baro een heel duidelijk plan. "Hij ziet een klacht die bij het BAS die loopt over het quotum van de U23-ploegen in 1B als een kans om die hervorming en alle andere maatregelen die de algemene vergadering genomen heeft ongedaan te maken, want hij stelt dat ze gestemd zijn als een pakket", zegt Vandenbempt bij Sporza.

"En als een element wegvalt - namelijk die verankering - dan valt volgens Baro alles weg, ook de terugkeer naar 18 ploegen. Dat is de redenering van Sam Baro en ook Racing Genk, want zij hebben enkel voor de hervorming gestemd omdat dat quotum heel belangrijk was."

"Collega's van Baro en Peter Croonen zien dat anders, want het is niet omdat een element aangepast moet worden dat de rest ook vervalt, dus dat is een soort van juridische discussie", zegt Vandenbempt nog.