Ivan Leko pakt uit met verrassende debutant in basiself voor match tegen Genk

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, clubwatcher KAA Gent
KAA Gent neemt het zondagavond op tegen KRC Genk. Aan de Buffalo's om in eigen huis opnieuw te laten zien waar ze toe in staat zijn. Dat gaan ze ook doen met een debutant in de basiself.

Coach Ivan Leko liet op zijn persconferentie al wat in zijn kaarten kijken. Aanvaller Kanga is uiterst twijfelachtig voor het duel tegen KRC Genk en ook in de andere geledingen zijn er wel nog wat twijfelgevallen.

Zo is Duverne er ook meer dan waarschijnlijk niet bij tegen KRC Genk. Dat opent dan weer wel mogelijkheden voor een aantal andere spelers, zoals Matties Volckaert die bij de jeugd van de Buffalo's speelt.

Een eerste kans voor Matties Volckaert

Hij werd niet opgeroepen voor de match van Jong Gent dit weekend op vrijdagavond op bezoek bij Club Luik. De ervaren rot van de beloften mocht de hele week al meetrainen met de A-kern en dus mag de 23-jarige Buffalo dromen.

Door het uitvallen van Duverne zal Volckaert op zondagavond normaliter de surprise van de chef kunnen gaan worden in de basiself tegen Genk.

De verdediger is sinds eind mei 2025 profvoetballer bij KAA Gent. Toen tekende hij een contract bij de Buffalo's, die hem nu dus een eerste kans geven op het maken van minuten bij de A-ploeg. 

Volg KAA Gent - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.

