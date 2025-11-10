🎥 Dit heeft Thorsten Fink te zeggen na puntendeling Genk in Gent

KAA Gent en KRC Genk speelden op zondagavond 1-1 tegen elkaar gelijk. Thorsten Fink was niet helemaal ontevreden met de puntendeling van zijn team. Dat liet hij weten op de persconferentie in de Planet Group Arena.

"Mijn team heeft goede weken achter de rug", aldus Thorsten Fink in zijn analyse na de 1-1 tegen KAA Gent in de Planet Group Arena.

"We scoorden een goed doelpunt en hadden nog een extra kans om het af te maken, maar in de tweede helft waren er vooral wat kansen voor Gent. Wij kregen ook een paar kansen, maar niet al te veel."

Fair resultaat volgens Thorsten Fink

"Ik ben blij met deze situatie en wat mijn team heeft laten zien de voorbije vier weken. We hebben nu een interlandbreak, maar daarna hebben we een belangrijke wedstrijd tegen Mechelen."

"Het is een fair resultaat. We controleerden de bal en speelden goed vanuit de defensie, maar het was evenwichtig. We hebben na de interlandbreak vier thuiswedstrijden. Daarin moeten we voor de overwinningen gaan."





Voor Genk blijft het doel hetzelfde: in de top-6 raken en er blijven. Ook al schoten ze met het puntje in Gent niet al te veel op, dan nog kunnen ze de komende weken de volgende stap zetten.