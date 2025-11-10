Het waren drukke weken voor KRC Genk: spelers zijn heel duidelijk na gelijkspel in Gent

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Gent
| Reageer
Het waren drukke weken voor KRC Genk: spelers zijn heel duidelijk na gelijkspel in Gent
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk kwam in de Gentse Planet Group Arena op voorsprong, maar moest uiteindelijk tevreden zijn met een 1-1 gelijkspel. De spelers hadden op meer gehoopt, maar waren ook niet onverdeeld ontevreden.

Thorsten Fink deed na de wedstrijd zijn zegje en vond de puntendeling niet eens zo'n slecht resultaat. "Mijn team heeft goede weken achter de rug", was zijn analyse na de 1-1 tegen KAA Gent in de Planet Group Arena.

KRC Genk reageert na gelijkspel in Gent

Maar ook de spelers hadden wat te zeggen over het gelijkspel in Gent. Bij Kos Karetsas - die alweer een lekkere assist kon optekenen - heerste er ontgoocheling: "We zijn teleurgesteld, want we wilden de drie punten pakken."

"We hadden meer moeten trappen naar doel en we hebben de kansen gehad op de 0-2, maar het mocht niet zijn. Ik probeer van mijn kant zo'n compleet mogelijke speler te worden," aldus de jongeling van Genk. 

Zware weken ... eindelijk interlandbreak

Ook Matte Smets wilde meer: "Als Genk zijnde wil je altijd voor de zege gaan. Het is jammer dat we niet verder komen dan een gelijkspel. Het zijn drukke weken geweest door de Europese wedstrijden, voor velen is dat een eerste keer."

De belasting door Europees voetbal is ook voor doelman Hendrik Van Crombrugge een belangrijk punt: "De interlandbreak komt heel goed gelegen, want het zijn zware weken geweest."


 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
KAA Gent
Konstantinos Karetsas
Matte Smets
Hendrik Van Crombrugge

Meer nieuws

Verdwijnen de play-offs toch niet? Dit is het plan van Sam Baro om de competitiehervorming tegen te houden

Verdwijnen de play-offs toch niet? Dit is het plan van Sam Baro om de competitiehervorming tegen te houden

20:00
11
🎥 Fans reageerden verbaasd, maar dit is het echte verhaal achter het afgekeurde STVV-doelpunt

🎥 Fans reageerden verbaasd, maar dit is het echte verhaal achter het afgekeurde STVV-doelpunt

23:00
Anderlecht sterk vertegenwoordigd in ons team van de week

Anderlecht sterk vertegenwoordigd in ons team van de week

20:40
Terugkeren naar Ajax, of bij Antwerp blijven? Marc Overmars heeft zijn beslissing genomen

Terugkeren naar Ajax, of bij Antwerp blijven? Marc Overmars heeft zijn beslissing genomen

22:30
1
Peter Vandenbempt is hard voor Club Brugge: "Je merkt aan alles dat Hayen er moedeloos van wordt"

Peter Vandenbempt is hard voor Club Brugge: "Je merkt aan alles dat Hayen er moedeloos van wordt"

22:00
3
Nog een international twijfelachtig bij België: Rode Duivel geblesseerd door actie van... mede-Duivel

Nog een international twijfelachtig bij België: Rode Duivel geblesseerd door actie van... mede-Duivel

21:40
1
"Hij zit op een andere planeet": opnieuw felle kritiek op Thibaut Courtois na nieuws over blessure

"Hij zit op een andere planeet": opnieuw felle kritiek op Thibaut Courtois na nieuws over blessure

21:20
Stijn Stijnen weer in de problemen: bondsparket eist nieuwe schorsing

Stijn Stijnen weer in de problemen: bondsparket eist nieuwe schorsing

21:00
2
Dé redder van Dender? "Technisch verfijnd, scorend vermogen, ..."

Dé redder van Dender? "Technisch verfijnd, scorend vermogen, ..."

20:30
1
Jonathan Lardot zag één grote fout van de arbitrage dit weekend, en die had gevolgen...

Jonathan Lardot zag één grote fout van de arbitrage dit weekend, en die had gevolgen...

19:40
3
Groot nieuws voor Charles De Ketelaere: het einde van een hoofdstuk

Groot nieuws voor Charles De Ketelaere: het einde van een hoofdstuk

20:20
"Het mooiste wat er is": Rob Schoofs baalt enkel van puntenverlies Union na speciaal weerzien in Mechelen Reactie

"Het mooiste wat er is": Rob Schoofs baalt enkel van puntenverlies Union na speciaal weerzien in Mechelen

18:30
🎥 Opvolging al verzekerd? Rome, zoontje van Kevin De Bruyne, toont zijn kunstjes met knappe vijfklapper

🎥 Opvolging al verzekerd? Rome, zoontje van Kevin De Bruyne, toont zijn kunstjes met knappe vijfklapper

19:20
4
Hein Vanhaezebrouck verklaart waarom Anderlecht géén titelkandidaat is

Hein Vanhaezebrouck verklaart waarom Anderlecht géén titelkandidaat is

18:20
'Kompany en Bayern willen voor 75 miljoen shoppen bij FC Barcelona'

'Kompany en Bayern willen voor 75 miljoen shoppen bij FC Barcelona'

19:00
1
🎥 Dit heeft Thorsten Fink te zeggen na puntendeling Genk in Gent

🎥 Dit heeft Thorsten Fink te zeggen na puntendeling Genk in Gent

09:20
Het 'Stassin-probleem' bij Saint-Étienne: "De supporters zeggen dat het begint mis te lopen"

Het 'Stassin-probleem' bij Saint-Étienne: "De supporters zeggen dat het begint mis te lopen"

18:40
1
Vidarsson zag sterkhouder Club Brugge flauw acteren: "Eerste keer in een lange tijd"

Vidarsson zag sterkhouder Club Brugge flauw acteren: "Eerste keer in een lange tijd"

17:40
1
Van B-kern naar matchwinnaar voor Beerschot: "Hij zou vertrekken, maar ..."

Van B-kern naar matchwinnaar voor Beerschot: "Hij zou vertrekken, maar ..."

18:10
1
📷 Keisuke Goto scoort tegen Standard en heeft dan heel duidelijke boodschap voor Anderlecht-fans

📷 Keisuke Goto scoort tegen Standard en heeft dan heel duidelijke boodschap voor Anderlecht-fans

17:20
Opnieuw ramp voor Roméo Lavia: blessure slaat weer hard toe

Opnieuw ramp voor Roméo Lavia: blessure slaat weer hard toe

18:00
Mokio, De Cat en El Adfaoui doen serieuze uitspraken op weg naar Qatar: "Eén doel, en dat is het WK winnen"

Mokio, De Cat en El Adfaoui doen serieuze uitspraken op weg naar Qatar: "Eén doel, en dat is het WK winnen"

16:00
Patrick Goots zag ferme tegenvaller bij Club Brugge: "Heeft zeeën van ruimte nodig"

Patrick Goots zag ferme tegenvaller bij Club Brugge: "Heeft zeeën van ruimte nodig"

17:00
1
Blijven ze tot op het einde op het WK? Nathan De Cat en Jorthy Mokio antwoorden zelf

Blijven ze tot op het einde op het WK? Nathan De Cat en Jorthy Mokio antwoorden zelf

16:30
6
Ex-speler Westerlo, OH Leuven en STVV trekt naar Club Brugge

Ex-speler Westerlo, OH Leuven en STVV trekt naar Club Brugge

16:45
1
KRC Genk maakt indruk en staat op één klip van topontmoeting

KRC Genk maakt indruk en staat op één klip van topontmoeting

13:45
Onder andere in de edele delen getrapt: 'pechvogel' KV Mechelen heeft bijzondere oproep voor zijn ploegmaats Reactie

Onder andere in de edele delen getrapt: 'pechvogel' KV Mechelen heeft bijzondere oproep voor zijn ploegmaats

15:00
1
Last-minute oproep: Gill Swerts verrast met Zulte Waregem-speler bij Jonge Duivels

Last-minute oproep: Gill Swerts verrast met Zulte Waregem-speler bij Jonge Duivels

15:30
Rode Duivels slikken stevige domper: sterkhouder haakt af voor beslissend tweeluik

Rode Duivels slikken stevige domper: sterkhouder haakt af voor beslissend tweeluik

14:40
15
'Cruciaal moment komt eraan: KRC Genk ging miljoenen verdienen, maar dat draaide anders uit'

'Cruciaal moment komt eraan: KRC Genk ging miljoenen verdienen, maar dat draaide anders uit'

07:00
Paars-wit heeft goud in handen: "Als Anderlecht een speler voor meer dan 30 miljoen euro verkoopt, is hij het"

Paars-wit heeft goud in handen: "Als Anderlecht een speler voor meer dan 30 miljoen euro verkoopt, is hij het"

14:20
10
Dit heeft Ivan Leko (KAA Gent) te zeggen na het gelijkspel tegen KRC Genk

Dit heeft Ivan Leko (KAA Gent) te zeggen na het gelijkspel tegen KRC Genk

09/11
KV Kortrijk doet heel goede zaak, maar coach is niet tevreden

KV Kortrijk doet heel goede zaak, maar coach is niet tevreden

14:50
Ex-speler Club Brugge klopt op deur van Braziliaanse nationale ploeg

Ex-speler Club Brugge klopt op deur van Braziliaanse nationale ploeg

14:00
1
Anderlecht-spits Bertaccini heeft groot nieuws na topper tegen Club Brugge

Anderlecht-spits Bertaccini heeft groot nieuws na topper tegen Club Brugge

13:30
Pure waanzin: Jérémy Doku doet iets wat niemand meer kon sinds Eden Hazard

Pure waanzin: Jérémy Doku doet iets wat niemand meer kon sinds Eden Hazard

13:00
16

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 1-0 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Don Doumbia Don Doumbia over Paars-wit heeft goud in handen: "Als Anderlecht een speler voor meer dan 30 miljoen euro verkoopt, is hij het" Don Doumbia Don Doumbia over Terugkeren naar Ajax, of bij Antwerp blijven? Marc Overmars heeft zijn beslissing genomen Negenduuzend Negenduuzend over Verdwijnen de play-offs toch niet? Dit is het plan van Sam Baro om de competitiehervorming tegen te houden Johnnie Walker Johnnie Walker over Hans Vanaken windt er geen doekjes om na nederlaag tegen Anderlecht: "Hier hebben we de match verloren" Erwin Wille Erwin Wille over Stijn Stijnen weer in de problemen: bondsparket eist nieuwe schorsing Dolf De Wolf Dolf De Wolf over 🎥 Historische gebeurtenis: Union SG heeft een Argentijns international 1872 1872 over 'Kompany en Bayern willen voor 75 miljoen shoppen bij FC Barcelona' 1872 1872 over Vidarsson zag sterkhouder Club Brugge flauw acteren: "Eerste keer in een lange tijd" Shooters Shooters over Peter Vandenbempt is hard voor Club Brugge: "Je merkt aan alles dat Hayen er moedeloos van wordt" 1872 1872 over Ter verdediging van Stef Wils... "Hoe is het mogelijk dat zij voor Antwerp mogen spelen?" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved