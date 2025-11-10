Het waren drukke weken voor KRC Genk: spelers zijn heel duidelijk na gelijkspel in Gent

KRC Genk kwam in de Gentse Planet Group Arena op voorsprong, maar moest uiteindelijk tevreden zijn met een 1-1 gelijkspel. De spelers hadden op meer gehoopt, maar waren ook niet onverdeeld ontevreden.

Thorsten Fink deed na de wedstrijd zijn zegje en vond de puntendeling niet eens zo'n slecht resultaat. "Mijn team heeft goede weken achter de rug", was zijn analyse na de 1-1 tegen KAA Gent in de Planet Group Arena.

KRC Genk reageert na gelijkspel in Gent

Maar ook de spelers hadden wat te zeggen over het gelijkspel in Gent. Bij Kos Karetsas - die alweer een lekkere assist kon optekenen - heerste er ontgoocheling: "We zijn teleurgesteld, want we wilden de drie punten pakken."

"We hadden meer moeten trappen naar doel en we hebben de kansen gehad op de 0-2, maar het mocht niet zijn. Ik probeer van mijn kant zo'n compleet mogelijke speler te worden," aldus de jongeling van Genk.

Zware weken ... eindelijk interlandbreak

Ook Matte Smets wilde meer: "Als Genk zijnde wil je altijd voor de zege gaan. Het is jammer dat we niet verder komen dan een gelijkspel. Het zijn drukke weken geweest door de Europese wedstrijden, voor velen is dat een eerste keer."





De belasting door Europees voetbal is ook voor doelman Hendrik Van Crombrugge een belangrijk punt: "De interlandbreak komt heel goed gelegen, want het zijn zware weken geweest."



