Vijfde wedstrijd zonder zege voor Westerlo: Charleroi blijkt een stuk sterker dan de Kemphanen

Charleroi heeft zaterdagavond met 2-0 gewonnen van KVC Westerlo, dat zijn derde opeenvolgende nederlaag lijdt. Voor de Carolo's een verdiende zege, al hadden ze met 10 kunnen en misschien wel moeten staan na een uur spelen.

KVC Westerlo trok zaterdagavond naar Charleroi. Issame Charaï koos voor dezelfde elf als tegen Genk bij Westerlo. Rik De Mil zette Kone in doel en liet Bernier starten in de plaats van Romsaas.

Beide ploegen begonnen met aanvallende intenties en wilden voetballen. Na een dik kwartier spelen werd Westerlo een eerste keer serieus gewaarschuwd. Pflücke legde het leer binnen op aan geven van Scheidler, maar die liep even voordien offside.

Eerste helft was volledig voor Charleroi

Scheidsrechter Brent Verbeke floot meteen en dus ging het feestje niet door voor de thuisploeg. Kort na het halfuur volgde een nieuwe waarschuwing. Reynolds maaide Bernier omver, een overduidelijke strafschop, alleen kwam die er niet omdat Pflücke kort voordien buitenspel liep.

Op slag van rust was het dan toch prijs. Titraoui pakte de bal heerlijk op de slof op de rand van het strafschopgebied en jaagde het leer zo in de rechterbovenhoek. Paal-binnen, Westerlo-doelman Jungdal was kansloos.

Na de pauze kwam Westerlo beter uit de kleedkamer. De Kemphanen voerden de druk naar voren op wat zich meteen uitbetaalde in enkele kleine kansen. Het spel ging goed op en neer en de fans werden toch iets meer beloond.

Kinderlijk verdedigen van Westerlo wordt meteen afgestraft

Kort na het uur kwam Charleroi héél goed weg. Een zeer vuile overtreding van Guiagon op Piedfort werd met geel bestraft, maar hier had ref Verbeke zeker rood voor mogen trekken. Even later liep het helemaal mis voor Westerlo.

Pflücke mocht doodleuk tot aan het doel van Westerlo wandelen, om Scheidler - die moederziel alleen voor doel stond - te bedienen voor de 2-0. Het was opvallend te noemen hoe kinderlijk de bezoekers verdedigden op deze fase. Op dit niveau zouden we zoiets eigenlijk niet mogen zien. Nadien kwam de thuisploeg nog dichter bij de 3-0 dan Westerlo bij de aansluitingstreffer, al vielen er geen doelpunten meer.

Na de verliespartijen tegen Beerschot en Genk is dit voor Westerlo al de derde nederlaag op rij, en de vijfde wedstrijd zonder overwinning. De Kemphanen staan 12e met 15 punten. Charleroi klimt voorlopig naar de 9e plaats en telt 18 punten.