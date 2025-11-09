🎥 Westerlo-coach Issame Charaï snoeihard voor arbitrage na nieuwe nederlaag: "Ongezien en onbegrijpelijk"

Westerlo zit in een moeilijke periode. Na de nederlaag tegen Genk volgde een nieuwe tik op het veld van Charleroi. De Carolo's waren duidelijk sterker, al wijst Issame Charaï ook naar een gemiste ingreep van de VAR.

KVC Westerlo zit in de hoek waar de klappen vallen. Na de pijnlijke bekkerexit tegen Beerschot en de nederlaag tegen KRC Genk waar misschien meer in zat ging het nu met 3-1 onderuit tegen Charleroi.

En deze verliespartij was wél terecht: Charleroi was gewoon een pak sterker dan Westerlo. De Kemphanen hadden goede intenties, maar de Carolo's konden gewoon vele malen gevaarlijker zijn.

Had Charleroi met tien moeten komen te staan?

Toch heeft Westerlo ook redenen om naar de scheidsrechter te kijken. Kort na het uur werd middenvelder Piedfort plots langs achteren onderuit gehaald door Guiagon.

"Er gebeurt daar iets voor mijn neus, waarvan ik niet begrijp dat die tackle niet gefloten wordt", zei Westerlo-trainer Issame Charaï bij Het Laatste Nieuws. Guiagon ging, langs achteren, vol met de studs op de achillespees door van Piedfort.





Echt een vuile overtreding. "Dat de scheidsrechter het niet ziet, tot daar aan toe. Maar dat de VAR niet ingrijpt, vind ik ongezien en onbegrijpelijk", klinkt het nog bij Charaï.