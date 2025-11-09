🎥 Westerlo-coach Issame Charaï snoeihard voor arbitrage na nieuwe nederlaag: "Ongezien en onbegrijpelijk"

🎥 Westerlo-coach Issame Charaï snoeihard voor arbitrage na nieuwe nederlaag: "Ongezien en onbegrijpelijk"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Westerlo zit in een moeilijke periode. Na de nederlaag tegen Genk volgde een nieuwe tik op het veld van Charleroi. De Carolo's waren duidelijk sterker, al wijst Issame Charaï ook naar een gemiste ingreep van de VAR.

KVC Westerlo zit in de hoek waar de klappen vallen. Na de pijnlijke bekkerexit tegen Beerschot en de nederlaag tegen KRC Genk waar misschien meer in zat ging het nu met 3-1 onderuit tegen Charleroi.

En deze verliespartij was wél terecht: Charleroi was gewoon een pak sterker dan Westerlo. De Kemphanen hadden goede intenties, maar de Carolo's konden gewoon vele malen gevaarlijker zijn.

Had Charleroi met tien moeten komen te staan?

Toch heeft Westerlo ook redenen om naar de scheidsrechter te kijken. Kort na het uur werd middenvelder Piedfort plots langs achteren onderuit gehaald door Guiagon.

"Er gebeurt daar iets voor mijn neus, waarvan ik niet begrijp dat die tackle niet gefloten wordt", zei Westerlo-trainer Issame Charaï bij Het Laatste Nieuws. Guiagon ging, langs achteren, vol met de studs op de achillespees door van Piedfort.

Echt een vuile overtreding. "Dat de scheidsrechter het niet ziet, tot daar aan toe. Maar dat de VAR niet ingrijpt, vind ik ongezien en onbegrijpelijk", klinkt het nog bij Charaï.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
Westerlo
Issame Charaï

Meer nieuws

Vijfde wedstrijd zonder zege voor Westerlo: Charleroi blijkt een stuk sterker dan de Kemphanen

Vijfde wedstrijd zonder zege voor Westerlo: Charleroi blijkt een stuk sterker dan de Kemphanen

20:14
Is Rudi Garcia deze Belgische middenvelder vergeten? "Hij verandert het gezicht van zijn team"

Is Rudi Garcia deze Belgische middenvelder vergeten? "Hij verandert het gezicht van zijn team"

09:00
Ploegmeeting zonder coach: wat er écht werd gezegd bij Anderlecht

Ploegmeeting zonder coach: wat er écht werd gezegd bij Anderlecht

08:40
1
Vader Sven Vermant bestookt zijn zoon nog altijd met feedback: maar lust Romeo dat wel?

Vader Sven Vermant bestookt zijn zoon nog altijd met feedback: maar lust Romeo dat wel?

07:00
Flater van Neuer? Kompany spreekt klare taal na eerste puntenverlies met Bayern München

Flater van Neuer? Kompany spreekt klare taal na eerste puntenverlies met Bayern München

06:30
Ivan Leko pakt uit met verrassende debutant in basiself voor match tegen Genk

Ivan Leko pakt uit met verrassende debutant in basiself voor match tegen Genk

06:00
Antwerp laat na levensbelangrijke overwinning van zich horen over de positie van trainer Stef Wils Reactie

Antwerp laat na levensbelangrijke overwinning van zich horen over de positie van trainer Stef Wils

23:52
3
🎥 Was het een rode kaart voor Owen Maës? Frédéric Taquin weigert iedere discussie

🎥 Was het een rode kaart voor Owen Maës? Frédéric Taquin weigert iedere discussie

23:29
Antwerp na strafschop grotendeels bevrijd: cruciale overwinning doet druk op coach Stef Wils enigszins afnemen

Antwerp na strafschop grotendeels bevrijd: cruciale overwinning doet druk op coach Stef Wils enigszins afnemen

22:46
Mihajlo Cvetkovic verwacht wel een en ander bij Anderlecht van... Vincent Kompany

Mihajlo Cvetkovic verwacht wel een en ander bij Anderlecht van... Vincent Kompany

23:00
Vanhaezebrouck niet overtuigd van uitblinker bij Club Brugge: "Al een paar keer gebeurd"

Vanhaezebrouck niet overtuigd van uitblinker bij Club Brugge: "Al een paar keer gebeurd"

22:30
Supportersactie zet kritiek kracht bij: boze Antwerp-fans halen vlak voor sleutelmatch uit naar het bestuur

Supportersactie zet kritiek kracht bij: boze Antwerp-fans halen vlak voor sleutelmatch uit naar het bestuur

21:05
1
Hayen heeft één grote bemerking bij de 'gemaskerde' vrienden Tzolis, Vermant en Tresoldi

Hayen heeft één grote bemerking bij de 'gemaskerde' vrienden Tzolis, Vermant en Tresoldi

21:40
Wat gebeurde er vandaag allemaal in de Challenger Pro League?

Wat gebeurde er vandaag allemaal in de Challenger Pro League?

21:59
Transfernieuws en Transfergeruchten 08/11: Kana - Tresoldi - Van Bommel - Clement - Overmars

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/11: Kana - Tresoldi - Van Bommel - Clement - Overmars

20:30
Frédéric Frans ontvangt met RWDM 'zijn' Beerschot: "Leuk dat die jongens het nu goed doen"

Frédéric Frans ontvangt met RWDM 'zijn' Beerschot: "Leuk dat die jongens het nu goed doen"

21:20
Vertrekt hij komende zomer? Marco Kana zegt hoe het zit met zijn toekomst bij Anderlecht

Vertrekt hij komende zomer? Marco Kana zegt hoe het zit met zijn toekomst bij Anderlecht

20:30
'KRC Genk strijkt deze winter mooi bedrag op als doorverkooppercentage op transfer'

'KRC Genk strijkt deze winter mooi bedrag op als doorverkooppercentage op transfer'

21:00
2
'Interesse blijft maar groeien: extra ploeg toont interesse in Nicolo Tresoldi'

'Interesse blijft maar groeien: extra ploeg toont interesse in Nicolo Tresoldi'

20:00
Speelt Royal Antwerp FC heel binnenkort Marc Overmars kwijt?

Speelt Royal Antwerp FC heel binnenkort Marc Overmars kwijt?

19:30
1
Adriano Bertaccini leeft mee met Anderlecht-coach Besnik Hasi: "Dat doet pijn..."

Adriano Bertaccini leeft mee met Anderlecht-coach Besnik Hasi: "Dat doet pijn..."

19:00
Deschacht heeft gouden tip voor Anderlecht: "Een voorbeeld nemen aan Club Brugge"

Deschacht heeft gouden tip voor Anderlecht: "Een voorbeeld nemen aan Club Brugge"

18:30
7
Draak van een wedstrijd levert belangrijke driepunter op in Cercle Brugge - OH Leuven

Draak van een wedstrijd levert belangrijke driepunter op in Cercle Brugge - OH Leuven

18:01
Einde van een recordreeks: Kompany en Bayern München lijden puntenverlies

Einde van een recordreeks: Kompany en Bayern München lijden puntenverlies

18:00
2
Antwerp-fans komen met heel zwaar statement voor levensbelangrijke clash: "Hier stopt het"

Antwerp-fans komen met heel zwaar statement voor levensbelangrijke clash: "Hier stopt het"

17:06
4
'Club Brugge mag dromen van transfer van 40 miljoen'

'Club Brugge mag dromen van transfer van 40 miljoen'

17:30
1
Coach is hard voor eigen spelers: "Dat je dat na 45 minuten niet doorhebt is onbegrijpelijk op dit niveau"

Coach is hard voor eigen spelers: "Dat je dat na 45 minuten niet doorhebt is onbegrijpelijk op dit niveau"

15:45
1
'FC Barcelona wil verrassen met voormalige KRC Genk-ster'

'FC Barcelona wil verrassen met voormalige KRC Genk-ster'

16:30
2
'Kompany en Bayern leggen 70 miljoen op tafel voor La Liga-ster'

'Kompany en Bayern leggen 70 miljoen op tafel voor La Liga-ster'

16:00
Manchester United voorkomt eerste nederlaag met Lammens na compleet waanzinnige slotfase

Manchester United voorkomt eerste nederlaag met Lammens na compleet waanzinnige slotfase

15:32
Voormalig Anderlecht-talent komt eindelijk boven water bij Ajax

Voormalig Anderlecht-talent komt eindelijk boven water bij Ajax

15:00
Nathan De Cat verraste plots iedereen bij Anderlecht: "Ik schrok toen hij op mij afkwam"

Nathan De Cat verraste plots iedereen bij Anderlecht: "Ik schrok toen hij op mij afkwam"

14:00
Hij werd al als VIP uitgenodigd: wordt Marc Brys straks de eerste Belgische coach van FC Barcelona?

Hij werd al als VIP uitgenodigd: wordt Marc Brys straks de eerste Belgische coach van FC Barcelona?

14:30
3
JPL-ploeg begrijpt fans, maar... "Als je veeleisend bent, moet je ook steunen"

JPL-ploeg begrijpt fans, maar... "Als je veeleisend bent, moet je ook steunen"

08/11
Antwerp-coach Stef Wils komt terug op zijn opvallende uitspraak

Antwerp-coach Stef Wils komt terug op zijn opvallende uitspraak

13:00
1
Uitkijken naar opmerkelijke terugkeer deze zaterdag in JPL: kan hij het nog?

Uitkijken naar opmerkelijke terugkeer deze zaterdag in JPL: kan hij het nog?

12:45
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 13:30 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 16:00 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 18:30 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 19:15 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Bondsparket gaat vol in de aanval: Daam Foulon toch zwaarder gestraft? Jacques1963. Jacques1963. over Ploegmeeting zonder coach: wat er écht werd gezegd bij Anderlecht Vital Verheyen Vital Verheyen over Het laatste woord is er nog niet over gezegd: wordt Max Dean dan toch nog zwaar gestraft? Bemmer Bemmer over Antwerp laat na levensbelangrijke overwinning van zich horen over de positie van trainer Stef Wils De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Speelt Royal Antwerp FC heel binnenkort Marc Overmars kwijt? André Coenen André Coenen over Antwerp - La Louvière: 3-1 -URKO -URKO over 'FC Barcelona wil verrassen met voormalige KRC Genk-ster' André Coenen André Coenen over Deschacht heeft gouden tip voor Anderlecht: "Een voorbeeld nemen aan Club Brugge" André Coenen André Coenen over Anderlecht en verrassende club bovenaan qua bezettingsgraad: de belangrijkste stadioncijfers op een rijtje Jimmmmm Jimmmmm over 'KRC Genk strijkt deze winter mooi bedrag op als doorverkooppercentage op transfer' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved