Jonathan Lardot zag één grote fout van de arbitrage dit weekend, en die had gevolgen...

Charleroi won dit weekend met 2-0 van Westerlo, maar één fase zorgde voor heel wat discussie. Parfait Guiagon ging hard door op Arthur Piedfort, kreeg slechts geel en daar is nu commotie over. Jonathan Lardot liet zich uit over de discutabele fase.

Afgelopen weekend waren er een paar opvallende fases in de Jupiler Pro League die voor discussie zorgden. Zo won Charleroi met 2-0 van Westerlo, al kwam het eigenlijk heel goed weg. Bij een 1-0 tussenstand kreeg Parfait Guiagon geel.

Maar dat was niet genoeg. De Charleroi-speler ging langs achteren vol door op de achillespees van Arthur Piedfort. Na afloop liet Westerlo-trainer Issame Charaï zijn onbegrip al blijken, en hij krijgt nu gelijk van Jonathan Lardot.

Lardot had rood voor Guiagon verwacht

"In alle eerlijkheid had ik liever een rode kaart gezien", opent Lardot bij DAZN. "Er zijn twee fases in dezelfde situatie. Ten eerste de actie van Guiagon en dan is er nog de tweede voet."

🤔 | Moest de VAR tussenkomen na deze fout van Parfait Guiagon? 🫵🟨 #CHAWES



Bekijk de #JPL exclusief bij DAZN! 📲 pic.twitter.com/rVIrLKEZr2 — DAZN België (@DAZN_BENL) November 8, 2025

"De vraag is ook of het een bewuste beweging was of een natuurlijke beweging om terug in een normale positie te komen. Daar heb ik mijn twijfels over", gaat Lardot verder, die wel duidelijk is over de fase. Scheidsrechter Bert Verbeke had rood moeten geven.

"Als we kijken puur naar het contact, het feit dat hij zijn voet daar eventueel bewust zet en dat die voet op de pees van de tegenstander terechtkomt is dat een zeer gevaarlijke actie. Daarom had ik liever een rode kaart gezien en zeker een VAR-interventie", besluit de scheidsrechtersbaas.

Westerlo zal zich toch wat bestolen kunnen voelen. Als de Kemphanen bij een 1-0 tussenstand nog een dik halfuur tegen tien Carolo's mochten spelen, had het resultaat er helemaal anders kunnen uitzien...