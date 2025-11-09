Rik De Mil lanceerde twee toekomstige grootheden: "Ze hebben iets wat anderen niet hebben"

Rik De Mil keerde dit weekend terug naar Westerlo in het Mambourg. Hoewel zijn avontuur in de Kempen niet erg lang duurde, bewaart hij er toch enkele mooie herinneringen aan.

Na zijn interimperiode bij Club Brugge was Westerlo de eerste ploeg die Rik De Mil het vertrouwen gaf als hoofdtrainer van een eerste elftal. Hij slaagde erin de ploeg te redden, maar de samenwerking ging niet verder.

De zeer vreemde wedstrijdafloop tegen Genk (waarbij beide ploegen, tevreden met een gelijkspel, statisch bleven) werd als excuus gebruikt om de meningsverschillen met het bestuur te verdoezelen.

In het Kuipje had de huidige trainer van Charleroi enkele talentvolle jonge Belgen onder zijn hoede. Nog geen twee jaar geleden streden Lucas Stassin en Romeo Vermant om een basisplaats. Vandaag vechten ze voor een plek in de selectie van de Rode Duivels.

Twee verschillende profielen

Vermant werd onlangs voor het eerst opgeroepen: “Dat verrast me niet. Romeo ken ik al lang (ze werkten samen bij de jeugd van Club Brugge). Het is grotendeels dankzij hem dat we ons met Westerlo konden redden. Hij maakte echt het verschil. Hij heeft een ongelooflijke mentaliteit en deinst nooit terug voor hard werk”, klinkt het bij De Mil.





“Lucas is een ander type speler. Hij is een echte spits. Hij scoort altijd. Waar hij ook speelt. Maar ook hij werkt hard. Hij luistert en wil zich altijd verbeteren. Alleen had hij de pech dat hij een zware blessure opliep toen ik aankwam”, herinnert hij zich in ons interview.

De twee spelers hebben sindsdien een hele weg afgelegd: “Je ziet het talent, je ziet bepaalde dingen die andere spelers niet hebben. Ik ben heel blij om hen elk te zien staan waar ze nu zijn”, besluit hij.